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  4. 37-летний Фоньини рассказал, почему перекрасился в блондина
Уимблдон
04 июля 2024, 13:50 |
241
0

37-летний Фоньини рассказал, почему перекрасился в блондина

Фабио проиграл личный спор

04 июля 2024, 13:50 |
241
0
37-летний Фоньини рассказал, почему перекрасился в блондина
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Фоньини

37-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини после победы над Каспером Руудом (№8 ATP) в первом круге Уимблдона рассказал, почему стал блондином.

«Я должен признаться, что проиграл спор. Это... личный спор (смеется).

Если цвет волос влияет на мои победы, я буду краситься каждую неделю.

Меня красили два часа. Когда я пришел домой, Флавии (экс-первая ракетка мира Флавия Пенетта, жена Фоньини – ред.) не было дома, только младшая дочь с няней. Они спросили меня, что случилось, а я ответил, что это новый цвет. Но жене понравилось», – сказал Фабио.

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Фабио Фоньини Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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