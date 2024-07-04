37-летний Фоньини рассказал, почему перекрасился в блондина
Фабио проиграл личный спор
37-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини после победы над Каспером Руудом (№8 ATP) в первом круге Уимблдона рассказал, почему стал блондином.
«Я должен признаться, что проиграл спор. Это... личный спор (смеется).
Если цвет волос влияет на мои победы, я буду краситься каждую неделю.
Меня красили два часа. Когда я пришел домой, Флавии (экс-первая ракетка мира Флавия Пенетта, жена Фоньини – ред.) не было дома, только младшая дочь с няней. Они спросили меня, что случилось, а я ответил, что это новый цвет. Но жене понравилось», – сказал Фабио.
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