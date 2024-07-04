37-летний Фоньини рассказал, почему перекрасился в блондина

37-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини после победы над Каспером Руудом (№8 ATP) в первом круге Уимблдона рассказал, почему стал блондином.

«Я должен признаться, что проиграл спор. Это... личный спор (смеется).

Если цвет волос влияет на мои победы, я буду краситься каждую неделю.

Меня красили два часа. Когда я пришел домой, Флавии (экс-первая ракетка мира Флавия Пенетта, жена Фоньини – ред.) не было дома, только младшая дочь с няней. Они спросили меня, что случилось, а я ответил, что это новый цвет. Но жене понравилось», – сказал Фабио.