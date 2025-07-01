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  4. АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон»
Уимблдон
01 июля 2025, 06:58 |
602
0

АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон»

Испанец поделился эмоциями сразу после победы

01 июля 2025, 06:58 |
602
0
АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас в первом раунде травяного мейджора на кортах Великобритании одержал сложную победу над представителем Италии Фабио Фоньини (АТР 138), который в свое время занимал занимал восьмое место в рейтинге ATP.

Поединок длился четыре с половиной часа, а вдохновенно сыгравший 38-летний Фоньини создал второй ракетке мира массу проблем.

Вот что сказал испанец сразу после победы:

«Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон, ведь с тем уровнем, который он показал, он мог бы играть еще три или четыре года. Фабио – отличный игрок, у него невероятный талант.

Мне немного грустно, что это его последний Уимблдон, но я рад, что смог разделить с ним корт. Первые раунды никогда не бывают легкими – я это почувствовал. Я старался сыграть как можно лучше, но мне еще есть над чем работать».

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Уимблдон-2025 Карлос Алькарас (теннисист) Фабио Фоньини
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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