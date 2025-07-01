АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон»

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас в первом раунде травяного мейджора на кортах Великобритании одержал сложную победу над представителем Италии Фабио Фоньини (АТР 138), который в свое время занимал занимал восьмое место в рейтинге ATP.

Поединок длился четыре с половиной часа, а вдохновенно сыгравший 38-летний Фоньини создал второй ракетке мира массу проблем.

Вот что сказал испанец сразу после победы:

«Честно говоря, я не понимаю, почему это его последний Уимблдон, ведь с тем уровнем, который он показал, он мог бы играть еще три или четыре года. Фабио – отличный игрок, у него невероятный талант.

Мне немного грустно, что это его последний Уимблдон, но я рад, что смог разделить с ним корт. Первые раунды никогда не бывают легкими – я это почувствовал. Я старался сыграть как можно лучше, но мне еще есть над чем работать».