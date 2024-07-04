Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне
4 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с британским дуэтом Наикта Бэйнс / Амелия Раецки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №10 после матча Синякова / Таунсенд – Масарова / Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Сара Бет Грей / Тара Мур [WC] – Николь Мелихар / Эллен Перес [3].
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