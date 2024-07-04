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  4. Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 18:15 | Обновлено 04 июля 2024, 20:01
205
0

Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне

04 июля 2024, 18:15 | Обновлено 04 июля 2024, 20:01
205
0
Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

4 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с британским дуэтом Наикта Бэйнс / ​Амелия Раецки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №10 после матча Синякова / Таунсенд – Масарова / Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Сара Бет Грей / Тара Мур [WC] – Николь Мелихар / Эллен Перес [3].

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Надежда Киченок Тимеа Бабош Найкта Бейнс смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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