Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с британским дуэтом Наикта Бэйнс / ​Амелия Раецки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №10 после матча Синякова / Таунсенд – Масарова / Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Сара Бет Грей / Тара Мур [WC] – Николь Мелихар / Эллен Перес [3].

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