Фавориты в шоке. Австрия выиграла группу с Францией и Нидерландами

Продолжают разворачиваться события на чемпионате Европы-2024 в Германии, где команды уже добрались до последнего тура группового этапа, и накануне мы успели узнать первых участников будущего плей-офф. По итогам отчетного вечера еще шесть команд должны были определить свою судьбу: кто сразу в турнирную сетку, кто – в виртуальную таблицу третьих мест из каждой из групп.

И квартет D в этом плане был таки, что кто бы из него где не финишировал в итоге, будущие соперники вряд ли этому бы обрадовались. Перед последним туром только сборная Польши могла поковать чемоданы и готовить билеты домой, тогда как для Нидерландов, Франции и Австрии все вопросы борьбы были открытыми. Многие видели «Les Bleus» фаворитами на первую строчку, но судьба показала, что не надо на этом турнире делать заранее какие-либо предсказания.

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А еще это показала команда Ральфа Рангника, которая свою дуэль против «оранье» в Берлине начала с просто потрясающего успеха. Австрийцы не просто забили быстрый мяч – это на этом турнире удавалось командам и со значительно большей разницей в классе исполнительского мастерства, «Das Team» выиграли полностью первый тайм у коллектива Рональда Кумана, который в тренерской зоне начинал откровенно паниковать.

Поводом для этого было то, что Нидерланды пропустили немного глуповатый автогол на стартовых минутах, когда прострел Прасса с левого фланга завершился ударом по собственным воротам от форварда Малена, присутствие которого в собственной штрафной в том эпизоде вообще не было нужно. Однако, хорошо, с каждым может случиться. А как вам то, что после этого нидерландцы просто растерялись и банально не могли выйти с собственной половины в позиционной атаке?

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Конечно, Куману пришлось признавать свои ошибки и выпускать на поле Симонса, который почему-то остался на скамейке запасных в этом матче. Его команда при этом за первую половину создала лишь один реальный голевой момент, когда Мален мог исправиться за собственную ошибку, но пробил со свободной позиции в центре штрафной мимо правой стойки чужих ворот.

Основные события разворачивались уже после перерыва, и этот второй тайм получился действительно очень горячим. Потому что Куман таки достучался до своих подопечных, и они вернулись на поле сразу с забитым мячом от Гакпо с левого фланга штрафной под дальнюю штангу. Однако вместе с этим вернулись и ошибки Нидерландов в защите, и это их в итоге и прибило.

Австрия снова вышла вперед на 59 минуте, когда Шмид головой в центре штрафной завершил подачу от Гриллича с левого фланга. Однако Куман против этого бросил своего джокера Веггорста, которому хватило несколько минут для того, чтобы обеспечить сброс головой на Депая в центре чужих владений. Однако только «оранье» пытались разогнаться, как Забитцер мощным ударом с острого угла на левом фланге штрафной пробил над вратарем Вербрюггеном, и это уже был роковой выстрел для номинальных хозяев.

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Те побежали спасать ситуацию снова, но эти однотипные подачи на Вегхорста в конце концов измучили и болельщиков «оранье» собственной неэффективностью. Зато пропустить во время контратак команда Кумана также могла, но австрийцы же это не люди без опыта крупных турниров, поэтому события старались не форсировать. И они в итоге и выиграли – матч, группу, и путевку в, наверное, высокие раунды плей-офф Евро. А вот что будут делать Нидерланды со своим третьим местом – большой вопрос.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Нидерланды – Австрия – 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81, Керфельд, 90+4

Предупреждения: Пош, 32, Виммер, 33

Нидерланды: Вербрюгген – Аке (ван де Вен, 66), ван Дейк, де Врей, Гертрейда – Веерман (Симонс, 35), Схаутен, Рейндерс (Вейналдум, 66) – Гакпо, Депай, Мален (Веггорст, 71).

Австрия: Пенц – Прасс, Лингарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Пош – Гриллич (Керфельд, 64), Зайвальд – Шмид (Вайманн, 90+2), Забитцер, Виммер (Лаймер, 64) – Арнаутович.

Арбитр: Иван Кружляк (Братислава, Словакия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

Удары (в створ): 12 (2) – 9 (5)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 1 – 1.

НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C