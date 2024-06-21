Чемпионат Европы21 июня 2024, 11:14 | Обновлено 21 июня 2024, 11:15
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Лучше мундиаля. Евро-2024 превзошел голевой результат ЧМ-2022
На турнире в Германии ударно забиваются голы издали
21 июня 2024, 11:14 | Обновлено 21 июня 2024, 11:15
267
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В матчах чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии, забито уже 13 голов из-за пределов штрафной площади.
Это больше, чем было забито за весь чемпионат мира 2022, проходивший в Катаре.
Напомним, сейчас на Евро-2024 проходят матчи 2-го тура групповой стадии.
Ранее сообщалось, что талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю.
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