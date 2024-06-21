Лучше мундиаля. Евро-2024 превзошел голевой результат ЧМ-2022

В матчах чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии, забито уже 13 голов из-за пределов штрафной площади.

Это больше, чем было забито за весь чемпионат мира 2022, проходивший в Катаре.

Напомним, сейчас на Евро-2024 проходят матчи 2-го тура групповой стадии.

Ранее сообщалось, что талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю.