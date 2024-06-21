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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 11:14 | Обновлено 21 июня 2024, 11:15
267
0

Лучше мундиаля. Евро-2024 превзошел голевой результат ЧМ-2022

На турнире в Германии ударно забиваются голы издали

21 июня 2024, 11:14 | Обновлено 21 июня 2024, 11:15
267
0
Лучше мундиаля. Евро-2024 превзошел голевой результат ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии, забито уже 13 голов из-за пределов штрафной площади.

Это больше, чем было забито за весь чемпионат мира 2022, проходивший в Катаре.

Напомним, сейчас на Евро-2024 проходят матчи 2-го тура групповой стадии.

Ранее сообщалось, что талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю.

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Евро-2024 ЧМ-2022 по футболу
Юрій Остроумов Источник: Opta
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