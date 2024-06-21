Испания21 июня 2024, 10:21 | Обновлено 21 июня 2024, 11:47
564
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Талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю
Ламину Ямалу нет равных по количеству обводок
21 июня 2024, 10:21 | Обновлено 21 июня 2024, 11:47
564
0
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямал является лидером чемпионата Европы 2024 по количеству обводок.
На счету талантливого 16-летнего игрока 7 обводок в матчах европейского турнира, который проходит в Германии.
Второе место по данному показателю делят Нико Уильямс (Испания), Жереми Доку (Бельгия), Джамал Мусиала (Германия) и Дан Ндойе (Швейцария). У них по 6 обводок.
Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» назвал главный недостаток нынешней сборной Испании.
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