Талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямал является лидером чемпионата Европы 2024 по количеству обводок.

На счету талантливого 16-летнего игрока 7 обводок в матчах европейского турнира, который проходит в Германии.

Второе место по данному показателю делят Нико Уильямс (Испания), Жереми Доку (Бельгия), Джамал Мусиала (Германия) и Дан Ндойе (Швейцария). У них по 6 обводок.

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» назвал главный недостаток нынешней сборной Испании.