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Испания
21 июня 2024, 10:21 | Обновлено 21 июня 2024, 11:47
564
0

Талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю

Ламину Ямалу нет равных по количеству обводок

21 июня 2024, 10:21 | Обновлено 21 июня 2024, 11:47
564
0
Талант Испании лидирует на Евро-2024 по топовому индивидуальному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямал является лидером чемпионата Европы 2024 по количеству обводок.

На счету талантливого 16-летнего игрока 7 обводок в матчах европейского турнира, который проходит в Германии.

Второе место по данному показателю делят Нико Уильямс (Испания), Жереми Доку (Бельгия), Джамал Мусиала (Германия) и Дан Ндойе (Швейцария). У них по 6 обводок.

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» назвал главный недостаток нынешней сборной Испании.

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Ламин Ямал Евро-2024 сборная Испании по футболу Нико Уильямс Жереми Доку Джамал Мусиала
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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