Все, что нужно знать о Кубке Америки-2024

Пока что внимание всех футбольных болельщиков Европы (да и не только) приковано к чемпионату континента. Однако не Евро-2024 единым. 21 июня на футбольных полях США стартует Кубок Америки-2024 – соревнование лучших национальных сборных Нового Света.

Sport.ua знакомит читателей с предстоящим футбольным форумом.

История

Именно чемпионат Южной Америки (Кубок Америки) является старейшим на планете состязанием для национальных команд. Первый чемпионат Южной Америки был проведен еще в 1910 году. Однако статуса официального он не получил. Ввиду того, что присваивать какой-либо статус новоявленному турниру было просто некому: на тот момент международной ассоциации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) еще не было.

А поэтому первым официальным чемпионатом Южной Америки стал турнир, проведенный в 1916 году. В нем приняли участие лишь четыре национальные команды: Аргентины, Бразилии, Уругвая и Чили. Первым признанным чемпионом Южной Америки стал Уругвай. Уругвайцы с аргентинцами держат первенство по числу побед на Копе: в их активе по 15 викторий.

В 1975 году турнир получил название Кубок (Копа) Америки. Под этим названием он существует и поныне.

За более чем вековую историю проведения Копы, ее периодичность много раз менялась. Были времена, когда чемпионат проводился каждый год. С 2007 года чемпионат начали проводить раз в четыре года. С 2020-го Кубок Америки синхронизировали с проведением Евро.

За эти долгие годы менялось и количественное представительство команд в турнире. Поначалу в нем принимали участие лишь сборные Южной Америки. Но с 1993 года состав участников расширился: за счет приглашения двух команд из Северной Америки.

Путь на Копа Америка-2024

Нынешний чемпионат Южной Америки отличается от предыдущих несколькими новшествами. В частности, он пройдет на футбольных полях США. Это второй раз в истории проведения Копы, когда матчи проходили за пределами Латинской Америки. Первый такой раз был зафиксирован в 2016 году, и тогда хозяином турнира тоже были Штаты.

Примечательно, что изначально чемпионат должен был принимать Эквадор. Но в конце 2022 года страна официально уведомила КОНМЕБОЛ, что не «потянет» проведение соревнования такого масштаба.

Вместо эквадорцев вызвались провести Копу-2024 Перу и США. Выбор в итоге пал на Соединенные Штаты.

Кроме того, на чемпионате Южной Америки нынешнего года будет увеличено число участников турнира. Все представители КОНМЕБОЛ автоматически получили путевки на континентальное первенство. А вот от КОНКАКАФ (ассоциации Центральной и Северной Америки) путевки получили только шесть национальных сборных. Эти команды определились путем квалификации Лиги наций.

США, Мексика, Ямайка и Панама в качестве полуфиналистов Лиги наций получили прямые путевки на турнир. А вот за еще два пропуска четырем командам пришлось побороться в матчах плей-офф.

Канада встретилась со сборной Тринидада и Тобаго, а Коста-Рика – со сборной Гондураса. В итоге два последних «билета» на турнир достались канадцам и костариканцам.

И еще одно новшество. На нынешнем Кубке Америки впервые будут введены в «обиход» розовые карточки. Они будут использоваться только в том случае, когда у футболистов будет травма головы или сотрясение мозга. Такая карточка даст возможность команде, футболист которой ее получил, на дополнительную замену.

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Регламент турнира

16 команд поделены на четыре группы, по четыре команды в каждой.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.

Группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победитель группы А сыграет с командой, занявшей второе место в группе В. В свою очередь, победитель группы В сыграет со вторым коллективом группы А. Аналогичное распределение ролей будет и в группах С и D.

Турнир пройдет на 14 стадионах десяти американских штатов. Финал запланирован 14 июля на «Хард Рок Стедиум» в Майями.

Победитель Копа Америка-2024 сыграет с чемпионом Европы-2024 за Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ – УЕФА.

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Фавориты

Безусловными фаворитами нынешнего турнира, впрочем, как и почти всех предыдущих, являются сборные Аргентины (действующий обладатель трофея) и Бразилии. Средний коэффициент на победу команды Месси – 2.75. А вот на команду Винисиуса – 3.25.

За «селесао» не сыграет самый звездный футболист Бразилии последнего десятилетия – Неймар. Форвард продолжает восстанавливаться от последствий сложной травмы (разрыв крестообразной связки колена и мениска). По словам врачей, Ней вернется в строй ориентировочно в конце августа. К слову: Неймар еще ни разу не был победителем континентального первенства.

На третьем месте у букмекеров – сборная Уругвая. Однако уругвайцы серьезно отстают от двух главных претендентов на победу. Средние котировки Уругвая – 6.00. Замыкает квартет претендентов на победу сборная Колумбии со средним коэффициентом 12.00.

Главные претенденты на лавры лучшего бомбардира турнира – тоже из двух команд, которые являются лидерами у букмекеров на победу – из Аргентины и Бразилии. Это Лео Месси и Винисиус Жуниор.

На предыдущем континентальном первенстве именно Месси получил «Золотую бутсу». Однако капитану сборной Аргентины пришлось ее делить с колумбийцем Луисом Диасом: оба забили по четыре мяча.

Знаковые личности

Безусловно, главной звездой турнира будет капитан сборной Аргентины Лионель Месси, которому на старте чемпионата исполнится 37 лет. Не исключено, что Кубок Америки-2024 – последнее континентальное первенство для легендарного футболиста. И можно не сомневаться, что он сделает все от него зависящее, дабы снова выиграть «золото» чемпионата Америки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионелю осталось забить четыре мяча, чтобы повторить рекорд Кубка Америки по голам (17). А чтобы стать рекордсменом турнира по количеству сыгранных поединков, Месси достаточно выйти на поле хотя бы раз.

Кстати, Аргентина доселе еще не выигрывала три подряд крупные международные турниры. Так что если станет победителем нынешнего Кубка, то перепишет историю.

Однако и кроме Месси в составе «альбиселесте» полно звезд первой величины. Это и опытнейший Ди Мария, который после КА-2024 завяжет с выступлениями в сборной, и звездные Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, и молодые Гарначо и Карбони.

При отсутствии Неймара главным действующим лицом сборной Бразилии наверняка станет Винисиус. Если «селесао» удастся победить на полях Америки, то тогда «Золотой мяч» лучшему футболисту мира наверняка вручат именно Вини.

Обращает на себя внимание и очередной юный бразильский талант – 17-летний Эндрик, который получил возможность впервые по-настоящему громко заявить о себе на столь представительском мероприятии. Этого парня уже сейчас сравнивают с великим Пеле. А что будет, если Бразилия выиграет турнир?

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Из футболистов вне двух «главных» команд чемпионата тоже можно насобирать звездный состав.

Главное действующее лицо сборной США – безусловно, Кристиан Пулишич. Сейчас он в расцвете карьеры: в свой 25 лет достиг в разы больше, чем любой его соотечественник по «соккеру». Если американцы удачно выступят в родных стенах, авторитет Пулишича еще более вырастет.

Наиболее узнаваемым в составе сборной Уругвая является Дарвин Нуньес. Форвард провел неоднозначный клубный сезон: в «Ливерпуле» он больше запомнился не забитыми мячами, а резонансными промахами. Тем не менее, именно Дарвин является главной надеждой Уругвая в атаке.

А главной надеждой Эквадора является Мойсес Кайседо. И у этого парня не очень заладился клубный сезон. Его брали из «Брайтона» в «Челси» более чем за сто миллионов евро, но пока что он не впечатлил. Возможно, на Копа Америка Кайседо удастся перезапустить свою карьеру.

В сборной Мексики можно выделить Эдсона Альвареса. Ведущий полузащитник «Вест Хэма» является ведущим и в своей национальной команде. В Мексике сейчас смена поколений, и именно Альвареса (наряду с Санти Хименесом из «Фейеноорда») можно назвать тем связующим элементом, на основании которого будет строится будущая мексиканская сборная.

На виду должен быть и основной форвард сборной Колумбии Луис Диас. В «Ливерпуле» его сложно назвать «железным» игроком основы, но вот в своей национальной команде он на отличном счету.