10 лет назад Месси ушел из сборной Аргентины

После поражения Аргентины от Чили со счетом 2:4 в серии пенальти в финале Кубка Америки 26 июня 2016 года звезда «Барселоны» Лионель Месси объявил о завершении своей международной карьеры в 29 лет.

Тогда предполагалось, что аргентинец сделал заявление сгоряча, проиграв четвертый трофей подряд. Считалось, что чемпионат мира 2018 года мог стать для тогда уже пятикратного обладателя «Золотого мяча» последней возможностью выступить на этом турнире.

Месси все же передумал и в 2022 году выиграл чемпионат мира, а на мундиале 2026 года забил уже пять голов.