Празднует во время ЧМ-2026. Лионелю Месси исполнилось 39 лет
Праздник во время турнира
24 июня 39 лет исполнилось форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.
Так вышло, что легендарный игрок празднует день рождения во время ЧМ-2026, который уже можно назвать успешным для Месси.
Нападающий сперва оформил хет-трик в первом матче, а затем сделал дубль во второй встречи и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Аргентина уже вышла в плей-офф и в последнем матче группового турнира сыграет против Иордании.
Happy birthday to the most successful player in Barcelona’s history; The all-time World Cup top scorer, Argentina’s all-time top scorer; an eight-time Ballon d’Or winner; the only man with six Golden Shoes; the scorer of 73 goals in a season, 91 in a year and over 900 in total.… pic.twitter.com/xTgr5WU0Cg— Squawka (@Squawka) June 24, 2026
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