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Чемпионат мира
24 июня 2026, 13:53 | Обновлено 24 июня 2026, 13:57
177
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Празднует во время ЧМ-2026. Лионелю Месси исполнилось 39 лет

Праздник во время турнира

24 июня 2026, 13:53 | Обновлено 24 июня 2026, 13:57
177
1 Comments
Празднует во время ЧМ-2026. Лионелю Месси исполнилось 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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24 июня 39 лет исполнилось форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.

Так вышло, что легендарный игрок празднует день рождения во время ЧМ-2026, который уже можно назвать успешным для Месси.

Нападающий сперва оформил хет-трик в первом матче, а затем сделал дубль во второй встречи и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Аргентина уже вышла в плей-офф и в последнем матче группового турнира сыграет против Иордании.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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От, набухається і проти йорданців не вийде. А міг би за раз шість покласти.
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