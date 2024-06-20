Чемпионат Европы20 июня 2024, 20:01 |
2037
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Дания – Англия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ
20 июня 2024, 20:01 |
2037
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20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
Евро-2024. Группа С, 20 июня.
Дания – Англия – 1:1
Голи: Юльман, 35 – Кейн, 18
ГОЛ! Кейн, 18 мин, 0:1
ГОЛ! Юльман, 35 мин, 1:1
Трансляция матча
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