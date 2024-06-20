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  4. Дания – Англия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:01 |
2037
0

Дания – Англия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

20 июня 2024, 20:01 |
2037
0
Дания – Англия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Евро-2024. Группа С, 20 июня.

Дания – Англия – 1:1

Голи: Юльман, 35 – Кейн, 18

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 0:1

ГОЛ! Юльман, 35 мин, 1:1

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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