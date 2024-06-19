Чемпионат Европы19 июня 2024, 19:02 |
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Словения – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июня в 16:00 матч второго тура Евро-2024
19 июня 2024, 19:02 |
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В четверг, 20 июня в 16:00 по Киеву по Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч второго тура Евро-2024 в группе С между сборными Словении и Сербии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре сборная Словении сыграла вничью 1:1 с Сербией, а Сербия проиграла Англии со счетом 0:1.
Словения – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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