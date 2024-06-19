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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 19:02 |
197
0

Словения – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июня в 16:00 матч второго тура Евро-2024

19 июня 2024, 19:02 |
197
0
Словения – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня в 16:00 по Киеву по Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч второго тура Евро-2024 в группе С между сборными Словении и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре сборная Словении сыграла вничью 1:1 с Сербией, а Сербия проиграла Англии со счетом 0:1.

Словения – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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