Чемпионат Европы19 июня 2024, 10:38 | Обновлено 19 июня 2024, 10:46
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1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам
На турнире в Германии забито 11 голов издали
19 июня 2024, 10:38 | Обновлено 19 июня 2024, 10:46
48
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На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остались позади матчи 1-го тура группового этапа.
В 12 сыгранных матчах было забито 11 голов ударами из-за пределов штрафной. Этот показатель лишь на 1 гол меньше, чем был на Евро-2020 по результатам всего группового турнира.
Ранее сообщалось, что Евро-2024 обновил историческое голевое достижение.
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