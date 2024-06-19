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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 10:38 | Обновлено 19 июня 2024, 10:46
48
0

1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам

На турнире в Германии забито 11 голов издали

19 июня 2024, 10:38 | Обновлено 19 июня 2024, 10:46
48
0
1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остались позади матчи 1-го тура группового этапа.

В 12 сыгранных матчах было забито 11 голов ударами из-за пределов штрафной. Этот показатель лишь на 1 гол меньше, чем был на Евро-2020 по результатам всего группового турнира.

Ранее сообщалось, что Евро-2024 обновил историческое голевое достижение.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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