1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остались позади матчи 1-го тура группового этапа.

В 12 сыгранных матчах было забито 11 голов ударами из-за пределов штрафной. Этот показатель лишь на 1 гол меньше, чем был на Евро-2020 по результатам всего группового турнира.

Ранее сообщалось, что Евро-2024 обновил историческое голевое достижение.