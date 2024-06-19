Чемпионат Европы19 июня 2024, 09:23 | Обновлено 19 июня 2024, 09:31
828
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Есть рекорд. Евро-2024 обновил историческое голевое достижение
В матчах 1-го тура забито 34 гола
19 июня 2024, 09:23 | Обновлено 19 июня 2024, 09:31
828
0
На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, установлен рекорд результативности турниров.
В первых 12 матчей Евро забито 34 гола, включая три автогола. Это лучший показатель в истории чемпионатов Европы после 12 стартовых игр.
Предыдущий рекорд принадлежал Евро-2012 – 33 гола после первых 12 матчей.
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