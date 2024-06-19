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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 09:23 | Обновлено 19 июня 2024, 09:31
828
0

Есть рекорд. Евро-2024 обновил историческое голевое достижение

В матчах 1-го тура забито 34 гола

19 июня 2024, 09:23 | Обновлено 19 июня 2024, 09:31
828
0
Есть рекорд. Евро-2024 обновил историческое голевое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, установлен рекорд результативности турниров.

В первых 12 матчей Евро забито 34 гола, включая три автогола. Это лучший показатель в истории чемпионатов Европы после 12 стартовых игр.

Предыдущий рекорд принадлежал Евро-2012 – 33 гола после первых 12 матчей.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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