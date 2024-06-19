Есть рекорд. Евро-2024 обновил историческое голевое достижение

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, установлен рекорд результативности турниров.

В первых 12 матчей Евро забито 34 гола, включая три автогола. Это лучший показатель в истории чемпионатов Европы после 12 стартовых игр.

Предыдущий рекорд принадлежал Евро-2012 – 33 гола после первых 12 матчей.