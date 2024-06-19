Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 было забито 34 гола. Таблица голеадоров
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:29
1413
1

Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 было забито 34 гола. Таблица голеадоров

Все игроки отличились только по одному разу

19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:29
1413
1
Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 было забито 34 гола. Таблица голеадоров
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остался позади первый тур группового турнира.

Команды сыграли по одному матчу, что дало в сумме 12 поединков.

В них был забит 34 гола, включая три автогола. Что удивительно: не было ни одного случая, чтобы кто-то из футболистов стал автором двух голов, все отличились по одному разу. Таким образом, реестр голеадоров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.

Реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура

По теме:
1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Евро-2024 бомбардиры
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Футбол | 19 июня 2024, 10:26 1
Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024

Определяем главных кандидатов на звание лучшего снайпера турнира

МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
Футбол | 18 июня 2024, 16:08 9
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»

Бывший нападающий сборной Украины вспомнил памятный для сине-желтых турнир

Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Футбол | 18.06.2024, 14:41
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Футбол | 18.06.2024, 13:39
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Стусь
Тоді лідером оголошується гравець на прізвисько "Автогол" з трьома голами
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 57
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 19
Бокс
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
18.06.2024, 20:05 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем