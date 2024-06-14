Бывший спортдиректор Александрии выбрал Карпаты

Как стало известно Sport.ua, бывший спортивный директор «Александрии» Александр Марков, имевший предложения от «Буковины» и «Карпат» и вроде бы уже склонявшийся к продолжению карьеры в Черновцах, все же сделал выбор в пользу новичка Премьер-лиги. Сейчас во Львове специалисту подбирают должность в клубном менеджменте.

С мая 2021 по май 2024 года Марков занимал должность спортивного директора «Александрии». До этого он на протяжении восьми лет занимался логистической деятельностью в бизнес-авиации.

А вот Артем Засядьвовк, который ранее работал в «Севастополе», «Мюнхене 1860», аналитической компании Wyscout и «Колосе», в качестве нового главы селекционной службы в «Карпатах» не появится.

Накануне стало известно, что Глеб Корниенко останется шеф-скаутом «Карпат», хотя главный тренер команды Мирон Маркевич был недоволен его работой.

Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевали путевку в УПЛ. Из отпуска зелено-белые выйдут 24 июня и планируют провести минимум 8 контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» расстанутся с четырьмя футболистами, игравшими до этого за «Металлист».