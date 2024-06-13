Корниенко продолжит работу шеф-скаутом Карпат. Маркевич недоволен
Бывший скаут Шахтера и Днепра-1 получил поддержку от президента львовского клуба
Как стало известно Sport.ua, ухода шеф-скаута Глеба Корниенко из Карпат в ближайшее время не будет.
По нашей информации, его работой, в частности, был недоволен главный тренер зелено-белых Мирон Маркевич. В то же время владельца Карпат Владимира Маткивского вполне устраивает то, как трудится в клубе сооснователь платформы PASS, и именно слово президента оказалось в данном вопросе решающим.
Глеб Корниенко, который ранее был скаутом Шахтера и Днепра-1, присоединился к менеджменту Карпат в феврале этого года.
Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевала путевку в УПЛ.
Напомним, что ранее стало известно, сколько Карпатам будет стоить досрочный разрыв контракта с главным тренером команды Мироном Маркевичем.
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