Корниенко продолжит работу шеф-скаутом Карпат. Маркевич недоволен

Как стало известно Sport.ua, ухода шеф-скаута Глеба Корниенко из Карпат в ближайшее время не будет.

По нашей информации, его работой, в частности, был недоволен главный тренер зелено-белых Мирон Маркевич. В то же время владельца Карпат Владимира Маткивского вполне устраивает то, как трудится в клубе сооснователь платформы PASS, и именно слово президента оказалось в данном вопросе решающим.

Глеб Корниенко, который ранее был скаутом Шахтера и Днепра-1, присоединился к менеджменту Карпат в феврале этого года.

Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевала путевку в УПЛ.

Напомним, что ранее стало известно, сколько Карпатам будет стоить досрочный разрыв контракта с главным тренером команды Мироном Маркевичем.