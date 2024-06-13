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  4. Корниенко продолжит работу шеф-скаутом Карпат. Маркевич недоволен
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 21:58 | Обновлено 13 июня 2024, 22:06
1328
1

Корниенко продолжит работу шеф-скаутом Карпат. Маркевич недоволен

Бывший скаут Шахтера и Днепра-1 получил поддержку от президента львовского клуба

13 июня 2024, 21:58 | Обновлено 13 июня 2024, 22:06
1328
1
Корниенко продолжит работу шеф-скаутом Карпат. Маркевич недоволен
ФК Карпаты Львов. Глеб Корниенко

Как стало известно Sport.ua, ухода шеф-скаута Глеба Корниенко из Карпат в ближайшее время не будет.

По нашей информации, его работой, в частности, был недоволен главный тренер зелено-белых Мирон Маркевич. В то же время владельца Карпат Владимира Маткивского вполне устраивает то, как трудится в клубе сооснователь платформы PASS, и именно слово президента оказалось в данном вопросе решающим.

Глеб Корниенко, который ранее был скаутом Шахтера и Днепра-1, присоединился к менеджменту Карпат в феврале этого года.

Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевала путевку в УПЛ.

Напомним, что ранее стало известно, сколько Карпатам будет стоить досрочный разрыв контракта с главным тренером команды Мироном Маркевичем.

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инсайд Глеб Корниенко Карпаты Львов Мирон Маркевич
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
там похоже идет игра чтобы Мирон ушел без компенсации
Но.... не на того напали.  Мирон жадный до ужаса
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