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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 14:04 |
1661
1

Стало известно, сколько Карпатам будет стоить увольнение Маркевича

Львовский клуб будет обязан выплатить большую компенсацию

12 июня 2024, 14:04 |
1661
1
Стало известно, сколько Карпатам будет стоить увольнение Маркевича
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Львовские «Карпаты» в случае увольнения главного тренера Мирона Маркевича будут обязаны выплатить ему компенсацию, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в контракте 73-летнего специалиста прописана сумма отступных - 300 тысяч в валюте (долларов или евро) за каждый год контракта.

Контракт Мирона Маркевича с «Карпатами» действует до завершения сезона 2025/26, следовательно руководству «львов» придется заплатить коучу 600 тысяч в валюте, если они захотят досрочно прекратить с ним сотрудничество в одностороннем порядке.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Мирону Маркевичу является бывший тренер «Ингульца» Владислав Лупашко.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка компенсация Игорь Бурбас финансы
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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pricolist
А навіщо Карпатам його звільняти? Команду вивів в упл, підсилити склад і буде боротись за топ-4
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