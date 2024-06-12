Стало известно, сколько Карпатам будет стоить увольнение Маркевича

Львовские «Карпаты» в случае увольнения главного тренера Мирона Маркевича будут обязаны выплатить ему компенсацию, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в контракте 73-летнего специалиста прописана сумма отступных - 300 тысяч в валюте (долларов или евро) за каждый год контракта.

Контракт Мирона Маркевича с «Карпатами» действует до завершения сезона 2025/26, следовательно руководству «львов» придется заплатить коучу 600 тысяч в валюте, если они захотят досрочно прекратить с ним сотрудничество в одностороннем порядке.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Мирону Маркевичу является бывший тренер «Ингульца» Владислав Лупашко.