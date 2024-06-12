Подготовка к УПЛ. Карпаты запланировали минимум 8 матчей
Команда выйдет из отпуска 24 июня
«Карпаты», которые в новом сезоне будут играть в УПЛ, объявили планы подготовки к чемпионату. Команда выйдет из отпуска 24 июня, а с 3 июля львовяне начнут проводить контрольные матчи.
Предварительно «Карпаты» запланировали 8 матчей, но среди соперников пока не будет команд УПЛ.
Расписание матчей:
3.07. Карпаты – Минай
5.07. Карпаты – Металлист 1925
8.07. Карпаты – Прикарпатье
10.07. Карпаты – Агробизнес
14.07. Карпаты – Буковина
17.07. Карпаты – Нива (Тернополь)
21.07. Карпаты – Куликов
27.07. Карпаты – Скала 1911
Матчи пройдут во Львове на стадионе Украины и на клубной базе в Бартатове.
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