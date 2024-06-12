Подготовка к УПЛ. Карпаты запланировали минимум 8 матчей

«Карпаты», которые в новом сезоне будут играть в УПЛ, объявили планы подготовки к чемпионату. Команда выйдет из отпуска 24 июня, а с 3 июля львовяне начнут проводить контрольные матчи.

Предварительно «Карпаты» запланировали 8 матчей, но среди соперников пока не будет команд УПЛ.

Расписание матчей:

3.07. Карпаты – Минай

5.07. Карпаты – Металлист 1925

8.07. Карпаты – Прикарпатье

10.07. Карпаты – Агробизнес

14.07. Карпаты – Буковина

17.07. Карпаты – Нива (Тернополь)

21.07. Карпаты – Куликов

27.07. Карпаты – Скала 1911

Матчи пройдут во Львове на стадионе Украины и на клубной базе в Бартатове.