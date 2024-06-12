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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 22:43 | Обновлено 12 июня 2024, 23:01
761
1

Источник: Карпаты попрощаются с 4 футболистами, игравшими за Металлист

Уйдут из клуба Александр Мизюк, Егор Демченко, Юрий Романюк и Егор Картушов

12 июня 2024, 22:43 | Обновлено 12 июня 2024, 23:01
761
1
Источник: Карпаты попрощаются с 4 футболистами, игравшими за Металлист
ФК Карпати

Руководство львовского клуба Карпат планирует летом провести чистку состава.

Клуб должны оставить почти все бывшие игроки Металлиста: Александр Мизюк, Егор Демченко, Юрий Романюк и Егор Картушов.

А вот на Евгения Подлепенца рассчитывают и дальше во львовском клубе, сообщает паблик Камон, плей.

Карпаты заняли второе место в Первой лиге и повысились в классе, перейдя в УПЛ.

По итогам Общего собрания УПЛ, состоявшегося 7 июня, в состав участников УПЛ официально были включены Карпаты. 24 июня зелено-белые вернутся к работе и подготовке к новому сезону, который начнется в начале августа.

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Карпаты Львов Александр Мизюк Егор Демченко Юрий Романюк Егор Картушов расторжение контракта трансферы УПЛ трансферы Евгений Подлепенец Металлист Харьков
Николай Степанюк Источник: Telegram
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Gargantua
Демченко и Романюк усилят многих в УПЛ
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