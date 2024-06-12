Источник: Карпаты попрощаются с 4 футболистами, игравшими за Металлист

Руководство львовского клуба Карпат планирует летом провести чистку состава.

Клуб должны оставить почти все бывшие игроки Металлиста: Александр Мизюк, Егор Демченко, Юрий Романюк и Егор Картушов.

А вот на Евгения Подлепенца рассчитывают и дальше во львовском клубе, сообщает паблик Камон, плей.

Карпаты заняли второе место в Первой лиге и повысились в классе, перейдя в УПЛ.

По итогам Общего собрания УПЛ, состоявшегося 7 июня, в состав участников УПЛ официально были включены Карпаты. 24 июня зелено-белые вернутся к работе и подготовке к новому сезону, который начнется в начале августа.