ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»

Украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик рассказал, о чем говорил с главным тренером команды Мичелом после покера Александера Серлота из «Вильярреала» в ворота «Реала», а также поделился, какие у него были планы на сезон:

«Я себе ставил задачу 15 голов. Я считал, что если забью 15, то сезон для меня будет удачным. Считал, что 15 голов в первом дебютном сезоне в Ла Лиге будут очень хорошим результатом.

Но аппетит приходит во время еды. Когда я забил три «Севилье», там два… Мой тренер по физподготовке сказал, что 20 – это минимум.

Я понимал, что Беллингем – не нападающий. Он забил много голов в начале сезона, но я понимал, что у него будет период, когда будут просто ассисты, что он будет играть на команду. Это топ-игрок, но я понимал, что он забьет 18-19 голов.

Когда Сорлот забил четыре «Реалу», это для меня был немного шоком. В первом круге я его вообще не видел. Реальными конкурентами я видел Левандовски, Беллингема, Майораля и Будимира. Они были фаворитами и забивали через матч. Когда у меня было голов 14, то у них было по 15, а у Серлота 8-9, наверное. Я не смотрел на него. Это хороший игрок, но я смотрю статистику, а его нет.

Когда Мичел заменил меня в матче с «Валенсией», я подумал, что все нормально в матче «Вильярреала» с «Реалом». Он ко мне подходит и говорит, что Серлот забил четыре. Я поначалу не поверил, думал, что он меня хочет подколоть. Когда он сказал, что это серьезно, я спросил: «А почему ты меня заменил тогда?». У меня было еще 12 минут, хотя бы один гол еще можно было бы забить.

Я посмотрел – он забил 3 гола за 6 минут. Думаю, что там происходит. Сразу посмотрел, кто там в воротах. А там Лунин. Думаю, ладно, посмотрю еще защитников. А там Милитао после травмы.

Ошибка «Вильярреала» в том, что они не давали Серлоту бить пенальти», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24