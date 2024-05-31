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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 01:15 | Обновлено 31 мая 2024, 01:38
192
0

Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Поединок состоится 31 мая в 13:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие

31 мая 2024, 01:15 | Обновлено 31 мая 2024, 01:38
192
0
Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Даяна Ястремская

31 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции 2024.

В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка сразится с представительницей США Коко Гофф (WTA 3). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Неубедительная игра Ястремской после полуфинала Australian Open 2024 заставляет думать, что тот успех в Австралии был обычной удачей. По словам Даяны, слабый уровень тенниса в промежутке Мельбурн – Париж связан с постоянными болезнями. Сейчас же украинка заявила о хорошем физическом состоянии.

Такой комментарий Даяна дала после разгромной победы над Ван Яфань. Китаянка на грунте играет максимально слабо, это банально не уровень Ястремской. А вот что было в матче с Айлой Томлянович? Да, бойцовские качества и характер наша спортсменка проявила, но почему вообще довела себя до ситуации, где пришлось спасать поединок?

Айла до середины мая не играла на протяжении 4 месяцев. А 15-го вовсе снялась со встречи против Ренаты Сарасуа из-за возможного рецидива. И вот такая австралийка (!) чуть не выиграла у Ястремской. Конечно, нельзя судить по одному матчу, тем более, с Ван Яфань Даяна разобралась уверенно, но ведь подобные игры, как с Айлой, Даяна демонстрирует уже больше 4 месяцев!

Тяжело поверить в победу украинки в матче с Коко Гофф. Американка банально сильнее, стабильнее и точнее. Но грунт – не ее профиль (правда, а профильное ли это покрытие для Даяны? Нет).

Для Ястремской очень важно будет не провалиться в какой-то момент. Тут не получится проигрывать, а потом резко перевернуть игру. Гофф – элитная спортсменка. Коко это доказала в недавнем очном матче в Мадриде (6:4, 6:1).


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Коко Гофф

Как уже было сказано выше, Гофф демонстрирует иной уровень тенниса. Достаточно уверенно американка выиграла стартовые 2 поединка, разгромив кацапку Юлию Авдееву и переиграв Тамару Зиданшек.

Не забываем, что в 2022 году Коко дошла до финала Ролан Гаррос, а в прошлом сезоне добралась до четвертьфинала. Американку вот уже два года на кортах Парижа обыгрывает только Ига Свентек. А если вспомнить 2021, то там американка вылетела от Барборы Крейчиковой, которая что? Правильно, выиграла трофей тогда.

Что касается подготовки к французскому мейджору, то Гофф проиграла в четвертьфинала Штутгарта Марте Костюк, в Мадриде в 1/8 уступила Мэдисон Киз, а в Риме в 1/2 вылетела от Иги Свентек.

Как обыграть Гофф? Стабильностью можно. Вспомним ужасный матч Коко против Костюк в четвертьфинале АО 2024. Там уровень тенниса был слабоват, а девушки анфорсили через каждый второй удар. А Даяна на том же мейджоре показала, что играть на высоком уровне в состоянии от начала и до конца.

Высока вероятность, что крышу на корте Филипа Шатрие закроют из-за дождя. Ветер на подачу влиять не будет, мяч будет отскакивать пониже. Скорее всего, это наилучшие из возможных условий и для Даяны, и для Коко. А вот кому пойдет больше на руку – загадка.


Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Статистика личных встреч

Девушки играли между собой только 1 раз – месяц назад Гофф разгромила Ястремскую в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде со счетом 6:4, 6:1.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Коко Гофф

Букмекеры абсолютно не верят в успех Даяны и выкатывают очень большие плюсовые играбельные форы. Попробуем этим воспользоваться и поставить на фору Ястремской +6.5 за коэффициент 1.70.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
31 мая 2024 года -
13:00
Коко Гофф
Фора Ястремской +6.5 1.70 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Коко Гофф Ролан Гаррос 2024 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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