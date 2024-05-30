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  4. Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 21:44 | Обновлено 30 мая 2024, 21:45
715
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Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос

30 мая 2024, 21:44 | Обновлено 30 мая 2024, 21:45
715
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Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

31 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьго раунда 30-я сеяная украинка сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Людмилой Самсоновой (№17 WTA) или Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Vlad Holl
Молю тебе , зроби цю вискочку ! В тебе повинно це вийти .
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