Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьго раунда 30-я сеяная украинка сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Людмилой Самсоновой (№17 WTA) или Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA).

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