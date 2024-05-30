Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос
31 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче третьго раунда 30-я сеяная украинка сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Людмилой Самсоновой (№17 WTA) или Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA).
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