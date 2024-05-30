Футболисты Боруссии Д, сыгравшие в финале ЛЧ-2012/13. Где они сейчас?

1 июня на английской арене «Уэмбли» состоится финал Лиги чемпионов-2023/24, в котором сойдутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Примечательно, что в последний (до этого момента) раз, когда главный стадион Англии принимал решающий поединок Лиги чемпионов, участие в нем также принимали «черно-желтые». Это было в сезоне-2012/13, когда финал самого престижного клубного турнира Европы свелся к чисто немецкому противостоянию между «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд.

Одиннадцать лет назад победу в Лиге чемпионов все-таки отпраздновала «Бавария», которая вырвала трофей у дортмундцев благодаря точному удару Арьена Роббена, случившемуся ровно за минуту до истечения основного времени матча – 2:1. После того вплоть до текущего сезона «Боруссия» более не выходила в финалы Лиги чемпионов, и это прекрасный повод вспомнить тех героев дортмундской команды, а также выяснить, чем занимаются эти люди сейчас…

Стартовый состав

Роман Вайденфеллер

Возраст: 43 года

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Вайденфеллер

Голкипер Роман Вайденфеллер практически всю профессиональную карьеру отыграл за дортмундскую «Боруссию». Этому коллективу вратарь отдал 16 лет выступлений, а в финале ЛЧ-2012/13 был капитаном команды. Всего за «черно-желтых» Роман сыграл 453 поединка в рамках всех турниров. Дважды Вайденфеллер становился с «Боруссией» чемпионом Германии, два раза поднимал над головой Кубок страны, а в 2014-м в составе сборной ему даже посчастливилось стать чемпионом мира.

Карьеру футболиста Вайденфеллер завершил в 2018 году. По этому случаю состоялся даже церемониальный прощальный матч, который посетило чуть более 70 тысяч болельщиков. С тех пор Роман является послом бренда дортмундской «Боруссии», а также города Дортмунд на период проведения чемпионата Европы-2024. Кроме того, Вайденфеллер иногда объявляется на немецком телевидении в качестве эксперта, сотрудничает с различными производителями спортивной амуниции и учится на управленческих курсах при Немецком футбольном союзе.

Лукаш Пищек

Возраст: 38 лет

Гражданство: Польша

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Пищек

Лукаш Пищек выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2010 по 2021 годы. Всего за «черно-желтых» он провел 382 официальных матча, в которых отличился 19 забитыми мячами и 64 результативными передачами. Вместе с дортмундцами Пищек дважды становился чемпионом Германии, трижды – обладателем национального Кубка.

В 2021 году Пищек на правах свободного агента покинул «Боруссию», после чего принял решение вернуться на родину, где подписал контракт с родным для него клубом «Гочалковице», который выступает в четвертом по силе дивизионе тамошнего футбола. Ныне Лукаш продолжает защищать цвета этой команды, причем с марта минувшего года является для нее еще и играющим тренером.

Невен Суботич

Возраст: 35 лет

Гражданство: Сербия / США

Getty Images/Global Images Ukraine. Невен Суботич

Суботич оказался в «Боруссии» в 2008 году, когда дортмундцы выкупили его контракт у «Майнца» за 4,5 миллиона евро. На протяжении следующих девяти сезонов сербский центральный защитник являлся важной фигурой для «черно-желтых», за которых в общей сложности отыграл в 263 матчах (18 голов, 5 ассистов) и выиграл два чемпионата и два Кубка Германии.

В 2017-м «Боруссия» отдавала Суботича в аренду «Кельну», а спустя год отпустила его свободным агентом в «Сент-Этьен». Доигрывал Невен в берлинском «Унионе», турецком «Денизлиспоре» и австрийском «Альтахе». Последний сербский футболист покинул в 2021 году, после чего еще почти двенадцать месяцев пытался найти себе новый клуб, но в этом деле не преуспел и принял решение повесить бутсы на гвоздь. Сейчас о 35-летнем Суботиче слышно не так много, однако известно, что серб принимает активное участие в различных гражданских платформах, задачей которых является обеспечение соблюдения прав человека. Также Невен еще с 2012 года имеет собственный фонд, тесно сотрудничающий с ООН, который занимается реализацией права человека на доступ к чистой воде, уделяя особое внимание ситуации в Эфиопии.

Матс Хуммельс

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Воспитаннику академии «Баварии» Матсу Хуммельсу удалось реализовать свой талант не в стане мюнхенцев, а именно в футболке «Боруссии», откуда впоследствии центрбек на три сезона все-таки возвращался в ряды «ФК «Голливуд». С «черно-желтыми» Хуммельс выиграл два чемпионата и два Кубка Германии, а вот за три года пребывания в рядах мюнхенцев стал еще трижды триумфатором национальной Бундеслиги. Также на счету Хуммельса победа в 2014 году со сборной Германии на чемпионате мира, причем на турнире в Бразилии Матс был ключевым защитником для своей команды, сыграв в шести поединках, в том числе и в финале против Аргентины.

С 2019 года, когда Хуммельс вернулся из «Баварии» в «Боруссию», он продолжает оставаться активным футболистом дортмундцев. В текущем сезоне 35-летний ветеран регулярно получает игровую практику, в том числе сыграл в 12 поединках в рамках Лиги чемпионов. Всего же за «черно-желтых» на текущий момент Хуммельс провел 506 матчей, в которых отличился 38 забитыми мячами и 23 результативными передачами.

Марсель Шмельцер

Возраст: 36 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Шмельцер

Левый защитник Марсель Шмельцер является типичным представителем касты «One club man», то есть принадлежит к тем игрокам, которые всю свою профессиональную карьеру провели в одной команде. Таковой для Шмельцера, как нетрудно догадаться, оказалась дортмундская «Боруссия», в футболке которой Марсель в общей сложности провел 367 официальных поединков (7 голов, 34 ассиста) и завоевал два чемпионства в Бундеслиге, а также – три Кубка Германии.

Активную карьеру игрока Шмельцер продолжал вплоть до лета 2022-го, когда и принял решение, что пора завязывать. Впрочем, прощаться с футболом насовсем Марсель не пожелал, и уже летом 2023-го стал ассистентом Марко Леманна в «Боруссии» Дортмунд U-17. Летом же нынешнего года Шмельцер и его непосредственный шеф Леманн должны будут пойти на повышение, и начать руководить уже дублем «черно-желтых».

Илкай Гюндоган

Возраст: 33 года

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Именно в дортмундской «Боруссии» Илкаю Гюндогану посчастливилось заявить о себе на топ-уровне, после чего внимание к его персоне начали проявлять истинные гранды европейского футбола. За «черно-желтых» хавбек выступал с 2011 по 2016 годы, провел 157 матчей в рамках всех турниров (15 голов, 20 ассистов) и по разу становился чемпионом Германии, а также обладателем Кубка страны. К слову, именно Гюндоган стал автором единственного мяча «Боруссии» в финале ЛЧ-2012/13 против «Баварии» на «Уэмбли». Тогда хавбек четко реализовал 11-метровый штрафной удар.

В 2016-м Гюндоган за 27 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити», где выступал вплоть до лета минувшего года, а затем на правах свободного агента ушел в «Барселону». За каталонцев 33-летний Илкай выступает и по сей день, причем имеет контракт с клубом до июня 2025-го с опцией пролонгации еще на один сезон.

Свен Бендер

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Бендер

Свен Бендер оказался в «Боруссии» летом 2009 года, когда его за 1,5 миллиона евро подписали из «Мюнхена 1860». За восемь лет, проведенных в Дортмунде, хавбек сыграл 224 матча (4 гола, 11 ассистов), выиграл два чемпионата и два Кубка Германии. Выступать за «черно-желтых» Бендер продолжал вплоть до лета 2017 года, после чего за 12,5 миллионов евро был продан в «Байер».

За «фармацевтов» Свен отыграл четыре сезона, а затем на правах свободного агента перебрался в родной для себя клуб «Бранненбург», выступающий на аматорском уровне. Также с лета 2022 года Бендер подался в тренерское ремесло. Поначалу он входил в штаб сборных Германии U-16 и U-17, а в январе нынешнего года стал одним из ассистентов Эдина Терзича в первой команде «Боруссии».

Якуб Блащиковски

Возраст: 38 лет

Гражданство: Польша

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Блащиковски

Поляк Блащиковски был одной из знаковых фигур «Боруссии» Дортмунд тех лет. За «черно-желтых» он начал играть в 2007 году, когда его подписали из краковской «Вислы» за 3 миллиона евро. В течение следующих восьми сезонов Якуб оставался востребованной фигурой для дортмундцев, сыграв в общей сложности 253 матча, в которых отличился 32 забитыми мячами и 52 результативными передачами. Как и многие герои из нашего сегодняшнего рассказа, Блащиковски с «Боруссией» становился двукратным чемпионом Германии, а также поднимал над головой Кубок страны.

В 2015-м «Боруссия» отдала Якуба в аренду «Фиорентине», а спустя год за 5 миллионов евро продала «Вольфсбургу». Заканчивать карьеру Блащиковски, как и его земляк Пищек, все равно решил в родной Польше. В 2019-м Якуб перешел в краковскую «Вислу», а летом минувшего года повесил бутсы на гвоздь – в 37. А уже в текущем году в свет вышел документальный фильм под названием «KUBA», в котором рассказывается о всех этапах карьеры и становления Блащиковски как профессионального футболиста.

Кевин Гросскройц

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Гросскройц

Кевин Гросскройц провел в Дортмунде шесть лет карьеры – с 2009-го по 2015-й. За этот период он дважды побеждал с «черно-желтыми» в Бундеслиге, поднимал над головой Кубок страны, а также завоевал право поехать со сборной Германии на ЧМ-2014, который оказался для этой команды триумфальным. Всего в футболке «Боруссии» Кевин сыграл 236 матчей, в которых записал в актив 27 забитых мячей и 37 результативных передач.

В 2015 году «Боруссия» отпустила Гросскройца в «Галатасарай» за 1,5 миллиона евро, но в Турции Кевин провел лишь полгода, а затем за 2 миллиона евро перешел в «Штутгарт». Там задержаться надолго у футболиста не удалось, ведь уже через год он был отчислен из-за драки на студенческой вечеринке. Впоследствии Гросскройц играл также за «Дармштадт» и «Юрдинген», а с начала 2021-го выступает за малоизвестные за пределами Германии коллективы: сперва – за «Бефингхаузен», а ныне – за «Ваккер Оберкастроп». Интересно также, что в 2018 году Гросскройц пробовал начинать тренерскую карьеру, и даже поработал ассистентом в нескольких аматорских клубах Германии, но с апреля минувшего года эту сферу деятельности Кевин поставил на паузу.

Марко Ройс

Возраст: 34 года

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Профессиональную карьеру Марко Ройс начинал в «Рот-Вайссе», затем поиграл за «Боруссию» из Менхенгладбаха, а в 2012-м оказался в рядах «черно-желтых». Дортмундцы заплатили за трансфер хавбека чуть более 17 миллионов евро, и с тех пор Ройс выступает за «Боруссию», сыграв к текущему моменту в 427 поединках, в которых отличился 169 забитыми мячами и 130 результативными передачами. Впрочем, за все время, которое Марко провел в Дортмунде, ему так и не посчастливилось стать чемпионом Германии, а пришлось довольствоваться только двумя Кубками страны.

Уже сейчас ясно, что текущий сезон будет для Ройса последним в Дортмунде. Хавбек покинет «Боруссию» летом, когда у него истечет срок действия трудового соглашения, однако завершать карьеру пока не планирует. Если опираться на последние слухи, то новым местом работы Ройса, очевидно, станет один из заокеанских клубов MLS. Сейчас слухи активно отправляют Марко в «Сент-Луис».

Роберт Левандовски

Возраст: 35 лет

Гражданство: Польша

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Топ-форвардом той «Боруссии» был поляк Роберт Левандовски. В Дортмунде он оказался еще в 2010 году, когда «черно-желтые» потратили скромные 4,75 миллиона евро на выкуп его трудового соглашения у «Леха». За четыре сезона в составе «Боруссии» Левандовски сыграл 187 матчей, в которых отличился 103 забитыми мячами и 42 результативными передачами. Дважды Роберт помогал дортмундцам выиграть Бундеслигу, один раз – Кубок Германии.

В 2014 году Левандовски на правах свободного агента перешел в «Баварию», а летом 2022-го за 45 миллионов евро был продан в «Барселону», цвета которой защищает и по сей день.

Выходили на замену

Юлиан Шибер

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Шибер

Юлиан Шибер играл за Дортмунд с 2012 по 2014 годы. За это время он принял участие в 57 поединках, в которых отличился 6 голами и 4 ассистами. Как правило, форварда бросали в бой в ситуациях, когда экстренно требовалось освежить линию нападения, либо же предоставить отдых ключевым исполнителям. В финале ЛЧ-2012/13 против «Баварии» Шибер вышел уже в компенсированное ко второму тайму время вместо Блащиковски, и за отведенные ему на поле пару минут кардинально изменить ситуацию не смог.

Летом 2014-го «Боруссия» продала Шибера в «Герту», где тот провел четыре сезона, а затем свободным агентом ушел в «Аугсбург». Спустя три сезона в стане «фуггеров» Юлиан принял решение повесить бутсы на гвоздь, и вскоре подался в наставничество. В настоящий момент Шибер является главным тренером юношей «Зонненхоф Гроссаспах», а также входит в тренерский штаб первой команды этого клуба, играющей в пятом дивизионе немецкого футбола.

Нури Шахин

Возраст: 35 лет

Гражданство: Турция / Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Нури Шахин является воспитанником академии дортмундской «Боруссии». За первую команду «черно-желтых» хавбек играл с 2005 по 2011 годы, а также с 2013-го по 2018-й. Всего за дортмундцев Нури провел 274 официальных матча (26 голов, 49 ассистов), а также выиграл одно чемпионство и один Кубок Германии.

В 2018-м Шахин ушел из «Боруссии» в «Вердер», а спустя два сезона оказался в турецком «Антальяспоре», где провел два года, а затем объявил о завершении активных выступлений. Именно в турецком клубе Шахин начал тренерскую карьеру, параллельно совмещая ее с деятельностью на посту главы футбольного департамента. Однако в конце минувшего года Нури решил уйти из «Антальяспора», получив приглашение от дортмундской «Боруссии» стать одним из ассистентов Эдина Терзича. На этой должности Шахин работает и в настоящий момент, имея контракт до конца сезона-2024/25.

P.S. Главный тренер

Юрген Клопп

Возраст: 56 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп провел в Дортмунде семь лет карьеры (с 2008 по 2015), и во многом благодаря успехам с «Боруссией» вошел в когорту лучших наставников современности. С «черно-желтыми» Клопп выиграл два чемпионских титула в Германии, а также один Кубок страны, однако отпраздновать победу в Лиге чемпионов так и не смог. Этот трофей немецкому наставнику покорился уже с «Ливерпулем» – в 2019 году.

Что правда, в ближайшее время в карьере Клоппа произойдут серьезные перемены. Еще в начале года он ошарашил всех заявлением об уходе в конце сезона с поста наставника «Ливерпуля», после чего Юрген собирается сезон отдохнуть, а затем, вероятно, подыскивать новые амбициозные проекты для возвращения к работе. Не исключено даже, что Клопп вновь окажется в «Боруссии», хотя пока поговаривают не о тренерской лавке, а об одной из должностей в топ-менеджменте.