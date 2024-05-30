ИВАЩЕНКО: «У нас будет второй шаг. Там надо выкладываться на 200 процентов»

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко прокомментировал победу над Левым берегом (1:0) в первом стыковом матче за право играть в УПЛ сезона 2024/25.

– Довольны ли вы гандикапом в 1 мяч? Поможет ли это вам?

– Надеюсь, поможет. Один мяч – это шаткий результат, поэтому мы сейчас с ребятами поговорили, что ни в коем случае не расслабляемся. Все будет решаться в воскресенье в ответном матче.

– Похоже, что сегодня играли две очень похожие команды. Как вы думаете?

– Конечность чемпионата, все видят, что такая ответственность, очень важны эти последние игры. Ребята где переживают, где пытаются упростить игру, хотя говорим где положить мяч - когда кладем мяч вниз, есть моменты. Но это давление, которое оказывает на них давление, немного есть. Сегодня результат доволен, но это ничего еще не говорит. У нас еще второй шаг, и там нужно выкладываться на все, можно сказать, 200 процентов.

– Команда очень живо вышла на 2-й тайм. Был ли серьезный разговор в раздевалке?

– Нет, мы ребят поддержали, наоборот, хотели их немного успокоить, потому что такое давление на них есть, переживают, и некоторые моменты не выходят на футбольном поле, то, что мы планируем. Поэтому мы их успокоили, сказали, что все будет получаться, когда немного успокоитесь. Так и получилось – забили гол со стандарту. Где-то можно было довести еще до 2-го мяча, но нам тяжело даются мячи. Будем работать над этим.

– Под занавес матча уже играли на результат?

– Ребята – да, уже где-то чувствовали усталость, команде соперника ничего не оставалось, хотели где-то реабилитироваться, где пытались за счет стандартов отыграться. Но да, ребята уже где-то играли на результат.

– Более 40 фолов на две команды. Вы этого ожидали?

– Конечно, у нас всегда борьба, накал, эмоции. Да, где-то хочется больше мяч держать, но пока за счет того опыта, которого нет, приходится больше где-то агрессивно играть – и получаются такие фолы.

– Левый берег вас удивил сегодня?

– Мы пересматривали команду. Непростая, боевая команда – типичная Первая лига. Поэтому мы предполагали, что будет то, что вы сказали – много фолов, много борьбы. Так и вышло. Поэтому готовимся к следующей игре.