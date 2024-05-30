Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИВАЩЕНКО: «У нас будет второй шаг. Там надо выкладываться на 200 процентов»
Чемпионат Украины
Оболонь
29.05.2024 18:30 – FT 1 : 0
Левый берег
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:30 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 00:19 | Обновлено 30 мая 2024, 00:26
120
0

ИВАЩЕНКО: «У нас будет второй шаг. Там надо выкладываться на 200 процентов»

Главный тренер Оболони прокомментировал победу над Левым берегом

30 мая 2024, 00:19 | Обновлено 30 мая 2024, 00:26
120
0
ИВАЩЕНКО: «У нас будет второй шаг. Там надо выкладываться на 200 процентов»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко прокомментировал победу над Левым берегом (1:0) в первом стыковом матче за право играть в УПЛ сезона 2024/25.

– Довольны ли вы гандикапом в 1 мяч? Поможет ли это вам?

– Надеюсь, поможет. Один мяч – это шаткий результат, поэтому мы сейчас с ребятами поговорили, что ни в коем случае не расслабляемся. Все будет решаться в воскресенье в ответном матче.

– Похоже, что сегодня играли две очень похожие команды. Как вы думаете?

– Конечность чемпионата, все видят, что такая ответственность, очень важны эти последние игры. Ребята где переживают, где пытаются упростить игру, хотя говорим где положить мяч - когда кладем мяч вниз, есть моменты. Но это давление, которое оказывает на них давление, немного есть. Сегодня результат доволен, но это ничего еще не говорит. У нас еще второй шаг, и там нужно выкладываться на все, можно сказать, 200 процентов.

– Команда очень живо вышла на 2-й тайм. Был ли серьезный разговор в раздевалке?

– Нет, мы ребят поддержали, наоборот, хотели их немного успокоить, потому что такое давление на них есть, переживают, и некоторые моменты не выходят на футбольном поле, то, что мы планируем. Поэтому мы их успокоили, сказали, что все будет получаться, когда немного успокоитесь. Так и получилось – забили гол со стандарту. Где-то можно было довести еще до 2-го мяча, но нам тяжело даются мячи. Будем работать над этим.

– Под занавес матча уже играли на результат?

– Ребята – да, уже где-то чувствовали усталость, команде соперника ничего не оставалось, хотели где-то реабилитироваться, где пытались за счет стандартов отыграться. Но да, ребята уже где-то играли на результат.

– Более 40 фолов на две команды. Вы этого ожидали?

– Конечно, у нас всегда борьба, накал, эмоции. Да, где-то хочется больше мяч держать, но пока за счет того опыта, которого нет, приходится больше где-то агрессивно играть – и получаются такие фолы.

– Левый берег вас удивил сегодня?

– Мы пересматривали команду. Непростая, боевая команда – типичная Первая лига. Поэтому мы предполагали, что будет то, что вы сказали – много фолов, много борьбы. Так и вышло. Поэтому готовимся к следующей игре.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Мороз (Оболонь).
По теме:
ШАНДРУК: «Первый матч противостояния Верес провел неудовлетворительно»
Сергей НАГОРНЯК: «В переходном матче мы сделали всего две ошибки»
ШОВКОВСКИЙ: «В ужасном сне не могли присниться игроки в бункере стадиона»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев переходные матчи Левый берег Оболонь - Левый берег Валерий Иващенко пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Футбол | 29 мая 2024, 10:56 2
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»

Украинский вингер «Жироны» прокомментировал трансферные слухи

Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Футбол | 29 мая 2024, 22:25 0
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17

Дания и Сербия пробились в топ-4 лучших команд континента

Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Футбол | 29.05.2024, 17:22
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Бокс | 29.05.2024, 07:40
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Футбол | 29.05.2024, 19:01
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 44
Футбол
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 15
Футбол
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 13
Бокс
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
28.05.2024, 14:21 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем