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Чемпионат Украины
Оболонь
29.05.2024 18:00 - : -
Левый берег
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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 22:49 | Обновлено 28 мая 2024, 23:52
142
0

Оболонь – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф за место в УПЛ

28 мая 2024, 22:49 | Обновлено 28 мая 2024, 23:52
142
0
Оболонь – Левый берег. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь

В среду, 29-го мая, состоится первый матч плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Оболонь» и «Левый берег». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Оболонь» в прошлом году завоевала путевку в элитный дивизион и теперь ведет борьбу за право остаться среди сильнейших украинских команд. В последних трех турах чемпионата киевляне набрали одно очко. «Левый берег» всего три года назад дебютировал на профессиональном уровне и уже борется за выход в УПЛ. Команда из Киевской области завершила сезон Первой лиги на третьем месте. При этом подопечные Виталия Первака продемонстрировали высокую результативность, по количеству забитых голов уступив только лидеру турнира «Ингульцу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый берег Оболонь - Левый берег текстовая трансляция переходные матчи
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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