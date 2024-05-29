Опыт пригодился. Оболонь обыграла Левый берег в первом матче

В Киеве состоялся первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге между «Оболонью» и «Левым берегом». Встреча началась с 30-минутным опозданием из-за воздушной тревоги.

В начале поединка на поле было много борьбы, футболисты обеих команд действовали жестко, пытаясь выгрызать каждый мяч. Результатом такой плотной игры стало повреждения полузащитника гостей Ивана Когута, который уже на 10-й минуте был вынужден покинуть поле.

Хозяева поля больше атаковали, но не могли создать остроту. Большое количество угловых у ворот «Левого берега» угроз не несли. А вот «аисты» едва не открыли счет в матче, и могли сделать это также после стандарта. После навеса с углового Спиваков головой расстреливал ворота, но Рыбка выручил свою команду. Вскоре мог замыкать фланговый навес Войцеховский, который не дотянулся до мяча.

В начале второй половины встречи очередной угловой таки принес успех команде Иващенко. После навеса Карась скинул мяч во вратарскую, откуда Мороз нанес точный удар. Забив гол, хозяева почувствовали уверенность, а левобережцы, наоборот, пребывали в состоянии растерянности. Хаотичные атаки гостей разбивались о защитные построения «Оболони».

И «пивовары» вполне могли увеличить свое преимущество. Черненко со штрафного на левом фланге направил мяч в ворота, но Механив сумел среагировать на этот удар. Отличный шанс упустил Краснопир, который с острого угла не переиграл голкипера.

И тем не менее, минимальный счет оставлял надежды для «Левого берега». И возможность для спасения «аисты» нашли на шестой компенсированной арбитром минуте. После навеса с углового «пивовары» выбили мяч к линии штрафной, откуда Дедух не попал в цель.

«Оболонь» одержала победу. Ответный матч соперники проведут в воскресенье 2 июня.

Плей-офф за место в УПЛ. Первый матч.

«Оболонь» – «Левый берег» – 1:0

Гол: Мороз (53)

Предупреждения: Мороз (70), Груша (79) – Сидней (63), Дедух (70)

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грысьо (Чернов, 46), Мединский, Мороз (Запорожец, 85), Черненко, Груша (Нагиев, 85), Суханов (Тарануха, 69), Краснопир (Слободян, 85)

«Левый берег»: Механив, Сидней, Слотюк, Самар, Спиваков, Дедух, И.Когут (Войцеховский, 10; Соколов, 88), М.Когут (Мысык, 89), Синица (Литовченко, 88), Сухоручко (Петренко, 88), Астахов

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

ОБОЛОНЬ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА