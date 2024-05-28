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29.05.2024 18:00 - : -
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Чемпионат Украины
28 мая 2024, 15:37 |
651
1

Оболонь – Левый берег. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины

Прошлогодний дебютант Премьер-Лиги будет отстаивать свое место в играх с претендентом на повышение

28 мая 2024, 15:37 |
651
1
Оболонь – Левый берег. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 29 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь» состоится первый поединок за право выступать в следующем сезоне в элитном украинском дивизионе. Подопечные Валерия Иващенко будут принимать команду «Левый берег» из Киевской области. Нынешний чемпионат страны в Премьер-Лиге «Оболонь» завершила на 14 месте, а их ближайшие соперники финишировали на третьем месте в первой лиге.

Оболонь

Киевляне вполне могли избежать участи переходных матчей. Но в последних трех играх они сумели набрать только одно очко и в итоге оказались в опасной зоне. Теперь им придется бороться за сохранение места в двух очень тяжелых и нервных поединках с представителем первой лиги.

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Вообще сезон у «Оболони» получился неровным. Первые десять туров дебютанты Премьер-Лиги провели неплохо и занимали место в середине турнирной таблицы. К тому времени у них было 12 очков. Но далее в 20 матчах киевляне только 2 раза побеждали и 8 раз сыграли вничью. Остальные 10 поединков они проиграли.

Обратим также внимание на то, что «Оболонь» оказалась самой нерезультативной командой элитного дивизиона. В ее активе только 18 забитых мячей, то есть гораздо меньше одного гола за игру. С таким показателем киевский клуб мог в итоге оказаться не только в зоне переходных матчей, а вылететь в первую лигу напрямую.

Впрочем, сегодня на стороне столичной команды опыт выступления в Премьер-Лиге с лучшими коллективами страны. И именно он может помочь «Оболони» превзойти по сумме двух матчей представителя первой лиги.

Левый берег

Всего лишь три года назад «Левый берег» дебютировал на профессиональном уровне, начав играть во второй лиге. И вот спустя такое короткое время команда уже в шаге от выхода в самый главный футбольный турнир Украины.

С января 2023 года командой руководит главный тренер Виталий Первак, с которым связаны все ее дальнейшие успехи. В нынешнем сезоне футболисты «Левого берега» уверенно заняли третье место, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

Главной ударной силой клуба из Киевской области являются форвард Даниил Сухоручко и полузащитник Андрей Спиваков. Они забили по 10 голов. Еще два игрока средней линии Владислав Войцеховский и Олег Синица имеют в своем активе по 6 забитых мячей. В целом надежно действует и оборона. За прошедшие 28 матчей пропущено всего 21 мяч, что является третьим показателем в лиге.

Следует добавить, что в мае нынешнего года «Левый берег» провел четыре матча и ни разу не проиграл (2 победы и 2 ничьи). Так что команда, как говорят, на ходу и наверняка мечтает о том, чтобы продолжит такую приятную для себя серию.

Статистика матчей

В официальных матчах футболисты «Оболони» и «Левого берега» еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Дубко, Карась, Черненко, Мороз, Суханов, Нагиев, Слободян, Вишневский, Краснопир

«Левый берег»: Механив, Соколов, Слотюк, Самар, Дударенко, Дедух, Н.Когут, Спиваков, Войцеховський, Синица, Сухоручко

Прогноз на противостояние:

Учитывая больший опыт выступления на высоком уровне игроков «Оболони» и фактор своего поля, поставил на победу столичного клуба 2:1.

29 мая, среда

«Оболонь» – «Левый берег»
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ОБОЛОНЬ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Перець
Алкоголікам- нитикам(Оболонь) бажаю потрапити в першу лігу
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