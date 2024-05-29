В Киеве состоялся первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге между «Оболонью» и «Левым берегом».

Игра началась с 30-минутным опозданием из-за воздушной тревоги.

В начале второй половины встречи угловой удар принес успех команде Валерия Иващенко.

После навеса Даниил Карась скинул мяч во вратарскую, откуда Тарас Мороз нанес точный удар.

Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 июня.

Плей-офф за место в УПЛ. Первый матч

29 мая 2024 года. Киев, стадион «Оболонь Арена»

Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

Гол: Тарас Мороз, 53.

Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча