Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого переходного матча за путевку в УПЛ
В Киеве состоялся первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге между «Оболонью» и «Левым берегом».
Игра началась с 30-минутным опозданием из-за воздушной тревоги.
В начале второй половины встречи угловой удар принес успех команде Валерия Иващенко.
После навеса Даниил Карась скинул мяч во вратарскую, откуда Тарас Мороз нанес точный удар.
Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 июня.
Плей-офф за место в УПЛ. Первый матч
29 мая 2024 года. Киев, стадион «Оболонь Арена»
Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0
Гол: Тарас Мороз, 53.
Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
События матча
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