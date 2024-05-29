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Чемпионат Украины
Оболонь
29.05.2024 18:30 – FT 1 : 0
Левый берег
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:30 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 22:10 | Обновлено 29 мая 2024, 22:12
203
0

Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого переходного матча за путевку в УПЛ

29 мая 2024, 22:10 | Обновлено 29 мая 2024, 22:12
203
0
Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Оболонь. Тарас Мороз

В Киеве состоялся первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге между «Оболонью» и «Левым берегом».

Игра началась с 30-минутным опозданием из-за воздушной тревоги.

В начале второй половины встречи угловой удар принес успех команде Валерия Иващенко.

После навеса Даниил Карась скинул мяч во вратарскую, откуда Тарас Мороз нанес точный удар.

Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 июня.

Плей-офф за место в УПЛ. Первый матч

29 мая 2024 года. Киев, стадион «Оболонь Арена»

Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

Гол: Тарас Мороз, 53.

Оболонь – Левый берег – 1:0. Видео гола и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Мороз (Оболонь).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев переходные матчи Левый берег Оболонь - Левый берег видео голов и обзор Тарас Мороз
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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