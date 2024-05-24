В пятницу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Ворскла».



Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Премьер-Лиги «ЛНЗ» занимает 7 место, имея в активе 38 очков, а «Ворскла» на 8 месте с 33 очками.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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