Украина. Премьер лига24 мая 2024, 10:33 | Обновлено 24 мая 2024, 10:41
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ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая в 15:30 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги
24 мая 2024, 10:33 | Обновлено 24 мая 2024, 10:41
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В пятницу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Ворскла».
Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице Премьер-Лиги «ЛНЗ» занимает 7 место, имея в активе 38 очков, а «Ворскла» на 8 месте с 33 очками.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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