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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.04.2024 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
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Англия
24 апреля 2024, 02:19 |
24
0

Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву

24 апреля 2024, 02:19 |
24
0
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда второй сезон проводит под руководством тен Хага. И все больше аргументов в пользу того, что он станет последним для Эрика на Туманном Альбионе. Уж очень заметен регресс в исполнении его подопечных по сравнению с предыдущим сезоном, первом для голландца в его должности. В воскресенье МЮ играл на Уэмбли, с Ковентри Сити в полуфинале кубка Англии. Там чуть не опозорились: позволили аутсайдеру отыграться с 0:3, в том числе забив с пенальти на 90+ минуте. И хорошо, что не засчитали гол Торпа на 120+! Только в серии пенальти получилось выиграть, хотя и там начали с осечки Каземиро. Остальные турниры получились неудачными для красных дьяволов: 4-е место в группе Лиги чемпионов, ранний вылет из Кубка Лиги. И, главное, в АПЛ гранд, что был третьим прошлой весной, уже фактически потерял шанс на финиш в квартете лидеров - как бы не упустить хотя бы просто пропуск в еврокубки. Что не удивительно, на фоне поражения нынешнему Челси при ничьих с Брентфордом, Ливерпулем и Борнмутом.

Шеффилд Юнайтед

Клуб довольно долго шел к возвращению в Премьер-Лигу. Вернул туда только Хеккингботтом, причем со второй попытки. Но на более высоком уровне Пол не справился, впрочем, и возвращение на пост тренера местной легенды, Уайлдера, ничего толком не изменило. Клинки идут на последнем месте с ужасной статистикой. Хотя при этом довольно часто в крайних турах аутсайдер отбирал очки у соперников - ничьими закончились поединки с Борнмутом, Фулхэмом и Челси. В субботу играли с другим главным андердогом, Бернли, и даже ему уступили 1:4. Это уже выглядит просто капитуляцией.

Статистика личных встреч

В 2021-м году клинки выиграли у гранда, впервые почти за 3 десятилетия, с 1992-го. Но все равно тогда вылетели из АПЛ, а, вернувшись, уступили манкунианцам 1:2 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хотя бы с таким соперником дома МЮ справятся без проблем. Тут можно ставить на победу хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,77).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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