Ман Юнайтед – Шеффилд – 4:2. Спасительный дубль Бруну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ
24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
За «красных дьяволов» в этом поединке отметились Гарри Магуайр (42), Бруну Фернандеш (61 (пен.), 81) и Расмус Хойлунд (85). У «клинков» забили Джейден Богл (35) и Бен Бреретон (50).
АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2
Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50
Видео голов и обзор матча:
События матча
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