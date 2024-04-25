24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

За «красных дьяволов» в этом поединке отметились Гарри Магуайр (42), Бруну Фернандеш (61 (пен.), 81) и Расмус Хойлунд (85). У «клинков» забили Джейден Богл (35) и Бен Бреретон (50).

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2



Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50

Видео голов и обзор матча: