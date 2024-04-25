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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.04.2024 22:00 – FT 4 : 2
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 апреля 2024, 04:18 |
62
0

Ман Юнайтед – Шеффилд – 4:2. Спасительный дубль Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ

25 апреля 2024, 04:18 |
62
0
Ман Юнайтед – Шеффилд – 4:2. Спасительный дубль Бруну. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

За «красных дьяволов» в этом поединке отметились Гарри Магуайр (42), Бруну Фернандеш (61 (пен.), 81) и Расмус Хойлунд (85). У «клинков» забили Джейден Богл (35) и Бен Бреретон (50).

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2

Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50

Видео голов и обзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Бреретон (Шеффилд Юнайтед).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Богл (Шеффилд Юнайтед).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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