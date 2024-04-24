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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.04.2024 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2024, 11:02 |
29
0

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

24 апреля 2024, 11:02 |
29
0
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

В среду, 24 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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