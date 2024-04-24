24.04.2024 22:00 - : -
Англия24 апреля 2024, 11:02 |
29
0
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
24 апреля 2024, 11:02 |
29
0
В среду, 24 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Шеффилд ЮнайтедСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2024, 06:22 0
Поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву
Баскетбол | 24 апреля 2024, 09:59 2
Руководство лиги проводит расследование инцидента
Футбол | 24.04.2024, 07:01
Футбол | 23.04.2024, 23:59
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2024, 14:18 1
22.04.2024, 21:31 2
23.04.2024, 00:12 8
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
22.04.2024, 09:47 1
22.04.2024, 14:37 2