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Испания
23 апреля 2024, 07:00 |
1472
0

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико

19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24

23 апреля 2024, 07:00 |
1472
0
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги 2023/24.

В центральном поединке тура сошлись «Реал» Мадрид и «Барселона». В Эль Класико была зафиксирована победа королевского клуба со счетом 3:2. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, пропустив 2 гола.

«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком обыграла на своем поле «Кадис» 3:1. Украинец отличился голом на 71-й минуте и был заменен на 86-й.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков пропустил поединок из-за травмы.

Кроме того, «Жирона» впервые в истории гарантировала себе участие в еврокубках

«Атлетико» Мадрид неожиданно уступил «Алавесу» 0:2 на выезде, а «Атлетик» Бильбао дома расписал ничью с «Гранадой» 1:1.

«Валенсия» без украинского форварда Романа Яремчука проиграла «Бетису» 1:2.

Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 81 очко. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов. У «Жироны» с Довбиком и Цыганковым третья позиция и 68 баллов.

На 4-м месте располагается «Атлетико» (61), а топ-5 замыкает «Атлетик» (58).

«Валенсия» и Яремчук идут восьмыми с 48 очками.

Ла Лига 2023/24. 32-й тур. 19–22 апреля

  • Атлетик – Гранада – 1:1
  • Сельта – Лас-Пальмас – 4:1
  • Райо Вальекано – Осасуна – 2:1
  • Валенсия – Бетис – 1:2
  • Жирона – Кадис – 4:1
  • Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1
  • Альмерия – Вильярреал – 1:2
  • Алавес – Атлетико – 2:0
  • Реал – Барселона – 3:2
  • Севилья – Мальорка – 2:1

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 32-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 32 25 6 1 70 - 22 81
2 Барселона 32 21 7 4 64 - 37 70
3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68
4 Атлетико Мадрид 32 19 4 9 59 - 38 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 32 13 12 7 46 - 34 51
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51 - 55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38 - 44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Севилья 32 9 10 13 41 - 45 37
13 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37
14 Алавес 32 9 8 15 28 - 38 35
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 32 6 13 13 26 - 38 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31 - 64 14
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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