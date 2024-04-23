Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24
19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги 2023/24.
В центральном поединке тура сошлись «Реал» Мадрид и «Барселона». В Эль Класико была зафиксирована победа королевского клуба со счетом 3:2. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, пропустив 2 гола.
«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком обыграла на своем поле «Кадис» 3:1. Украинец отличился голом на 71-й минуте и был заменен на 86-й.
Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков пропустил поединок из-за травмы.
Кроме того, «Жирона» впервые в истории гарантировала себе участие в еврокубках
«Атлетико» Мадрид неожиданно уступил «Алавесу» 0:2 на выезде, а «Атлетик» Бильбао дома расписал ничью с «Гранадой» 1:1.
«Валенсия» без украинского форварда Романа Яремчука проиграла «Бетису» 1:2.
Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 81 очко. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов. У «Жироны» с Довбиком и Цыганковым третья позиция и 68 баллов.
На 4-м месте располагается «Атлетико» (61), а топ-5 замыкает «Атлетик» (58).
«Валенсия» и Яремчук идут восьмыми с 48 очками.
Ла Лига 2023/24. 32-й тур. 19–22 апреля
- Атлетик – Гранада – 1:1
- Сельта – Лас-Пальмас – 4:1
- Райо Вальекано – Осасуна – 2:1
- Валенсия – Бетис – 1:2
- Жирона – Кадис – 4:1
- Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1
- Альмерия – Вильярреал – 1:2
- Алавес – Атлетико – 2:0
- Реал – Барселона – 3:2
- Севилья – Мальорка – 2:1
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 32-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|13
|Лас Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
CLASIFICACIÓN | ¡El @realmadrid amplía su ventaja a once puntos y es MÁS LÍDER de #LALIGAEASPORTS! 🔝🤍 pic.twitter.com/9Pzry38Z7Q— LALIGA (@LaLiga) April 22, 2024
RESULTADOS | ¡Concluye la jornada 32 en #LALIGAEASPORTS! ✅#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/mM0SG47MJP— LALIGA (@LaLiga) April 22, 2024
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