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Чемпионат Испании
Осасуна
15.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Валенсия
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Испания
16 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:34
143
0

Валенсия одержала важную победу. Осасуна не забила пенальти на 90+7-й

Единственный гол на 18-й минуте забил хавбек гостей Андре Алмейда

16 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:34
143
0
Валенсия одержала важную победу. Осасуна не забила пенальти на 90+7-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде победила «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил хавбек гостей Андре Алмейда.

На 90+7-й минуте нападающий хозяев Анте Будимир не реализовал пенальти.

«Валенсия» поднялась в топ-7, зону еврокубков (47 очков). «Осасуна» идет на 11-й позиции (39 баллов)

Ла Лига. 31-й тур, 15 апреля

Осасуна – Валенсия – 0:1

Гол: Андре Алмейда, 18

Незабитый пенальти: Анте Будимир, 90+7 (Осасуна)

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 31 16 9 6 51 - 29 57
6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50
7 Валенсия 31 13 8 10 34 - 32 47
8 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39
10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
11 Осасуна 31 11 6 14 36 - 44 39
12 Лас Пальмас 31 10 7 14 29 - 35 37
13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
14 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 31 4 13 14 21 - 41 25
19 Гранада 31 3 8 20 32 - 60 17
20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14
Полная таблица

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Валенсия).
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Валенсия Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Анте Будимир пенальти Андре Алмейда видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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