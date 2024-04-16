Испания16 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:34
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Валенсия одержала важную победу. Осасуна не забила пенальти на 90+7-й
Единственный гол на 18-й минуте забил хавбек гостей Андре Алмейда
16 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 16 апреля 2024, 00:34
143
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В матче 31-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде победила «Осасуну» со счетом 1:0.
Единственный гол на 18-й минуте забил хавбек гостей Андре Алмейда.
На 90+7-й минуте нападающий хозяев Анте Будимир не реализовал пенальти.
«Валенсия» поднялась в топ-7, зону еврокубков (47 очков). «Осасуна» идет на 11-й позиции (39 баллов)
Ла Лига. 31-й тур, 15 апреля
Осасуна – Валенсия – 0:1
Гол: Андре Алмейда, 18
Незабитый пенальти: Анте Будимир, 90+7 (Осасуна)
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6
|Реал Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|12
|Лас Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Валенсия).
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