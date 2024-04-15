15 апреля на «Эль-Садар» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в прошлом сезоне выдала пик - пусть не за всю историю, но за последние годы. И так тут было все достигнуто за счет работы Ягобы Аррасате, что принимал коллектив в Сегунде. Его подопечные в 2023-м году закончили 7-ми прошлую Примеру, а также дошли до финала кубка. Правда, решающий поединок красные уступили прошлой весной мадридскому Реалу. А знакомство с Лигой конференций закончилось в первом же раунде летней квалификации. Ну и в Примере ожидаемо пошел спад. Были неплохие отрезки, в феврале-марте даже набрали 10 очков за 4 тура. Но потом снова была пара поражений, пусть и лидерам этой темпорады, Жироне с мадридским Реалом. Зато, как только попался аутсайдер, Альмерия, так его обыграли без малейших проблем, с итоговым счетом 3:0.

Валенсия

Клуб в прошлом сезоне стоял на вылет даже зимой. Но тогда Питер Лим угадал с наставником, пусть даже главным аргументом в пользу Барахи были не его таланты как наставника, а его статус легенды Местальи. В любом случае, летучие мыши, что при Гаттузо фактически стояли на вылет зимой 2023-го года, смогли заметно прибавить и без особенных проблем выиграли борьбу за выживание. Ну, а в новой темпораде вышло сразу начать с побед. Конечно же, потом темп сбавили. Но все равно достаточно бойко клуб набирал очки. В итоге на фоне нестабильности конкурентов, в апреле, выиграв отложенный поединок против Гранады (1:0 за счет единственного гола Алмейды на 77-й минуте), лос чес забрались на седьмое место. Выше не получится, у Реала Сосьедад на 5 баллов больше. Но нужно еще отстоять нынешнюю позицию в споре с опытным и сильным, хотя и нестабильным, Бетисом.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне лос чес смогли выиграть дважды. Но в этом памплонцы смогли выиграть 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары принимающую сторону. Но мотивация осталась только у гостей. Ставим на летучих мышей при форе 0 (коэффициент - 2,14).