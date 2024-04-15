Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осасуна – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Осасуна
15.04.2024 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 апреля 2024, 06:54 |
27
0

Осасуна – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2024, 06:54 |
27
0
Осасуна – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Бараха

15 апреля на «Эль-Садар» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в прошлом сезоне выдала пик - пусть не за всю историю, но за последние годы. И так тут было все достигнуто за счет работы Ягобы Аррасате, что принимал коллектив в Сегунде. Его подопечные в 2023-м году закончили 7-ми прошлую Примеру, а также дошли до финала кубка. Правда, решающий поединок красные уступили прошлой весной мадридскому Реалу. А знакомство с Лигой конференций закончилось в первом же раунде летней квалификации. Ну и в Примере ожидаемо пошел спад. Были неплохие отрезки, в феврале-марте даже набрали 10 очков за 4 тура. Но потом снова была пара поражений, пусть и лидерам этой темпорады, Жироне с мадридским Реалом. Зато, как только попался аутсайдер, Альмерия, так его обыграли без малейших проблем, с итоговым счетом 3:0.

Валенсия

Клуб в прошлом сезоне стоял на вылет даже зимой. Но тогда Питер Лим угадал с наставником, пусть даже главным аргументом в пользу Барахи были не его таланты как наставника, а его статус легенды Местальи. В любом случае, летучие мыши, что при Гаттузо фактически стояли на вылет зимой 2023-го года, смогли заметно прибавить и без особенных проблем выиграли борьбу за выживание. Ну, а в новой темпораде вышло сразу начать с побед. Конечно же, потом темп сбавили. Но все равно достаточно бойко клуб набирал очки. В итоге на фоне нестабильности конкурентов, в апреле, выиграв отложенный поединок против Гранады (1:0 за счет единственного гола Алмейды на 77-й минуте), лос чес забрались на седьмое место. Выше не получится, у Реала Сосьедад на 5 баллов больше. Но нужно еще отстоять нынешнюю позицию в споре с опытным и сильным, хотя и нестабильным, Бетисом.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне лос чес смогли выиграть дважды. Но в этом памплонцы смогли выиграть 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары принимающую сторону. Но мотивация осталась только у гостей. Ставим на летучих мышей при форе 0 (коэффициент - 2,14).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Осасуна Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
Футбол | 14 апреля 2024, 21:25 3
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван

14 апреля римляне должны были завершить поединок 32-го тура против Удинезе

Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе
Футбол | 15 апреля 2024, 02:40 1
Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе
Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе

«Орлы» добыли комфортную домашнюю победу

Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14.04.2024, 09:36
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14.04.2024, 21:13
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Футбол | 14.04.2024, 15:00
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 11
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 157
Теннис
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 69
Теннис
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 4
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем