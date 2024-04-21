ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса
Вечером 21 апреля состоялись поединки 32-го тура Ла Лиги
Вечером 21 апреля состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.
Атлетико неожиданно проиграл Алавесу (0:2) и остался 4-м в турнирной таблице. Алавес поднялся на 13-е место и обезопасил себя от вылета.
Вильярреал одержал гостевую победу над Альмерией (2:1), а Хетафе и Реал Сосьедад разошлись миром (1:1).
Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля
Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1
Голы: Латаса, 29 – Барренечеа, 13
Альмерия – Вильярреал – 1:2
Голы: Лосано, 30 – Ахомаш, 25, Серлот, 90+3.
Алавес – Атлетико Мадрид – 2:0
Голы: Бенавидес, 15, Риоха, 90+2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Лас Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|14
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|15
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
События матча
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