Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса
Чемпионат Испании
Алавес
21.04.2024 19:30 – FT 2 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:45
229
0

ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса

Вечером 21 апреля состоялись поединки 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:45
229
0
ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.

Атлетико неожиданно проиграл Алавесу (0:2) и остался 4-м в турнирной таблице. Алавес поднялся на 13-е место и обезопасил себя от вылета.

Вильярреал одержал гостевую победу над Альмерией (2:1), а Хетафе и Реал Сосьедад разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Латаса, 29 – Барренечеа, 13

Альмерия – Вильярреал – 1:2

Голы: Лосано, 30 – Ахомаш, 25, Серлот, 90+3.

Алавес – Атлетико Мадрид 2:0

Голы: Бенавидес, 15, Риоха, 90+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68
4 Атлетико Мадрид 32 19 4 9 59 - 38 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 32 13 12 7 46 - 34 51
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51 - 55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38 - 44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37
13 Алавес 32 9 8 15 28 - 38 35
14 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31 - 64 14
Полная таблица

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Алавес).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бенавидес (Алавес).
По теме:
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
ВИДЕО. Гол Джуда Беллингема на 90+1 мин принес победу Реалу над Барселоной
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Алавес Атлетико Мадрид видео голов и обзор Хетафе Реал Сосьедад Альмерия Вильярреал Александер Серлот Андер Барренечеа
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Теннис | 21 апреля 2024, 15:18 37
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте

После трех фантастических побед Марта не сумела продолжить свою сказку на соревнованиях в Германии

Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21 апреля 2024, 16:35 105
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне постараются взять реванш за поражение в первом круге в Житомире

Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Футбол | 21.04.2024, 22:36
Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
Футбол | 21.04.2024, 10:35
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Бокс | 21.04.2024, 02:55
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем