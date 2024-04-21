ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса

Вечером 21 апреля состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.

Атлетико неожиданно проиграл Алавесу (0:2) и остался 4-м в турнирной таблице. Алавес поднялся на 13-е место и обезопасил себя от вылета.

Вильярреал одержал гостевую победу над Альмерией (2:1), а Хетафе и Реал Сосьедад разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Латаса, 29 – Барренечеа, 13

Альмерия – Вильярреал – 1:2

Голы: Лосано, 30 – Ахомаш, 25, Серлот, 90+3.

Алавес – Атлетико Мадрид – 2:0

Голы: Бенавидес, 15, Риоха, 90+2

Турнирная таблица