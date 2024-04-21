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Эпицентр
21.04.2024 12:00 – FT 1 : 1
Левый берег
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:06
562
0

Сергей НАГОРНЯК: «Эпицентр хочет попробовать себя в переходных матчах УПЛ»

Главный тренер «Эпицентра» рассказал об игре против «Левого берега»

21 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:06
562
0
Сергей НАГОРНЯК: «Эпицентр хочет попробовать себя в переходных матчах УПЛ»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

В одном из центральных поединков 23-го тура Первой лиги «Эпицентр» дома сыграл вничью с «Левым берегом» (1:1).

Главный тренер команды из Каменца-Подольского Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

«Ничейный результат – справедливый и думаю, им больше остались довольны наши конкуренты. «Эпицентр» открыл счет, но в конце матча преимущества не удержал. Это можно объяснить тем, что у нас несколько игроков еще не находились в оптимальных кондициях, потому только восстановились после повреждений.

Впрочем, ничего страшного не произошло, ведь мы потеряли очки из поединка с одним из лидеров. Главное – не терять свои очки в матчах с визави, которые ниже нас в турнирной таблице. Задача остается неизменной: попробовать свои силы в переходных поединках за повышение в классе. Для этого нужно сохранить то четвертое место, которое сейчас занимает».

Ранее экс-тренер «Металлурга» Владимир Микитин оценил последние выступления своей бывшей команды.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Левый берег Сергей Нагорняк инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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