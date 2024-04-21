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Украина. Первая лига21 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:27
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Эпицентр – Левый берег, Кудровка-Нива Б – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 21 апреля трансляцию поединков Первой лиги
21 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:27
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21 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 21 апреля
Чемпионская группа
- 12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев
- 13:30. Кудровка-Нива Бузовая – Виктория Сумы
Группа выбывания
- 12:45. Чернигов – Металлист Харьков
- 14:15. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь
Турнирная таблица
12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев
12:45. Чернигов – Металлист Харьков
13:30. Кудровка-Нива Бузовая – Виктория Сумы
14:15. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь
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