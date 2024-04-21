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Чемпионат Украины
Кудровка-Нива
21.04.2024 13:30 - : -
Виктория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:27
29
0

Эпицентр – Левый берег, Кудровка-Нива Б – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 21 апреля трансляцию поединков Первой лиги

21 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:27
29
0
Эпицентр – Левый берег, Кудровка-Нива Б – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE

21 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 21 апреля

Чемпионская группа

  • 12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев
  • 13:30. Кудровка-Нива Бузовая – Виктория Сумы

Группа выбывания

  • 12:45. Чернигов – Металлист Харьков
  • 14:15. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь

Турнирная таблица

12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев

12:45. Чернигов – Металлист Харьков

13:30. Кудровка-Нива Бузовая – Виктория Сумы

14:15. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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