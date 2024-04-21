Первая лига. Эпицентр и Левый берег разошлись миром. Кто выйдет в УПЛ

21 апреля состоялись 4 поединка Первой лиги чемпионата Украины.

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Команды Эпицентр и Левый берег разошлись миром (1:1) в борьбе за зону переходных матчей к УПЛ.

Лидеры Первой лиги: Карпаты (57), Ингулец (52), Левий берег (46), Эпицентр (37).

Лучшие две команды напрямую выйдут в УПЛ, а еще две сыграют стыковые матчи против клубов, которые займут 13–14 позиции в УПЛ.

Первая лига. Второй раунд. 21 апреля

Чемпионская группа

Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев – 1:1

Голы: В. Кристин, 61 – Литовченко, 75

Кудровка-Нива Бузова – Виктория Сумы – 2:0

Голы: Вечурко, 39, Нехтий, 80

Группа выбывания

Чернигов – Металлист Харьков – 2:1

Голы: Сахно, 21, Федосов, 57 – Рязанцев, 34.

Удаление: Буско, 90+1 (Металлист)

Кремень Кременчуг – Нива Тернополь – 0:0