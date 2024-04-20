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  4. Владимир МИКИТИН: «Буду удивлен, если Металлург удержится в Первой лиге»
Украина. Первая лига
20 апреля 2024, 21:11 |
374
1

Владимир МИКИТИН: «Буду удивлен, если Металлург удержится в Первой лиге»

Экс-тренер «Металлурга» оценил последние выступления команды

20 апреля 2024, 21:11 |
374
1
Владимир МИКИТИН: «Буду удивлен, если Металлург удержится в Первой лиге»
ФК Металлург. Владимир Микитин

В 5 туре группы «Выбывание» Первой лиги «Металлург» был сокрушен «Буковиной» – 0:5.

Бывший главный тренер запорожцев Владимир Микитин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

- Чуда не могло произойти. Я поэтому и покинул «Металлург», потому что не хотел позориться. Ведь было понятно, что когда зимой «Металлург» покинули 17 игроков, то их юные дублеры станут мальчиками для битья.

- Кто виноват в таком катастрофическом положении некогда грозного «Металлурга», воспитавшего целую группу прославленных футболистов?
- Повторяю, этого отступления следовало ожидать, ведь «Металлург» – бюджетная команда, а при военном положении средства на ее содержание могли только уменьшаться. Вина клубного руководства лишь в том, что за довольно длительное время, так и не заручилась поддержкой инвесторов. Более того, если бы в прошлом году не был продан лидер Алексей Сидоров в «Металлист 1925», то не уверен, что запорожская команда еще бы существовала.

- Учитывая то, как разворачивались события, возможно, «Металлургу» стоило сойти с дистанции, чтобы не проигрывать все матчи подряд?
- Я предлагал клубному руководству другой вариант. Поскольку ведущие игроки были потеряны, то целесообразнее было продолжить выступление только во Второй лиге, где мы были представлены «Металлургом-2». Речь идет не только об экономии средств, резервистам было бы интереснее приобретать игровую практику в поединках с равными по силе соперниками. Однако меня не послушали, считая, что того очкового запаса хватит, чтобы сохранить «прописку» в Первой лиге. Я так не думаю.

- После пятого поражения подряд турнирное положение «Металлурга» стало угрожающим, особенно, если учесть, что Первую лигу покидают сразу три команды, а еще две будут играть в переходных матчах.
- Как говорится, где тонко, там и рвется. По разным причинам в сегодняшнем поединке с «Буковиной» у «Металлурга» на замене было только три игрока, а в стартовом составе вышли несколько 16-17-летних ребят. Им еще набираться опыта в матчах ДЮФЛ Украины, а не в Первой лиге.

Но хуже всего, что для тренировочного процесса вообще почти не остается времени. А для юных футболистов это очень важно. Судите сами. Домашние поединки «Металлург» проводит в Умани, а это почти 500 километров от Запорожья. После возвращения домой через какой-то день уже надо отправляться на следующий поединок, на этот раз – в Хуст, до которого 900 километров. Когда же восстанавливаться, готовиться? Неудивительно, что при таком плотном графике количество травм растет.

- И чем этот сезон может закончиться для «Металлурга«?
- Я буду приятно удивлен, если «Металлург» избежит прямого вылета из Первой лиги. Хотя если повезет, то в переходных матчах шансы у юных запорожцев спастись от понижения в классе будут незначительны. Хотя, как по мне, главное, чтобы Запорожье вообще не осталось без футбола, – сказал Микитин.

Ранее мы сообщали, что состоялись еще четыре матча в рамках пятого тура второго этапа Первой лиги.

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Владимир Микитин инсайд Металлург Запорожье Первая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Max-Morlock
зимой «Металлург» покинули 17 игроков...
Им теперь и Вторая за счастье
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