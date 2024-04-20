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20.04.2024 14:30 – FT 1 : 1
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 16:49 |
76
0

Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса

Состоялись еще четыре матча в Первой лиге

20 апреля 2024, 16:49 |
76
0
Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса
ФК Буковина

Состоялись еще четырех матча в рамках пятого тура второго этапа Первой лиги. В группе повышения в классе «Мариуполь» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Агробизнесом».

В группе борьбы за выживание «Буковина» разгромила «Металлург» Запорожье, а поздник гол Андрея Волошина принес «Диназу» победу над «Хустом».

Группа повышения в классе

Агробизнес – ФСК Мариуполь – 1:1
Голы: Войтиховский 50 – Терехов 90+4

Группа выбывания

Металлург Запорожье – Буковина – 0:5
Голы: Палагнюк 38, 55 (с пенальти), 62 (с пенальти), 84, Власенко 81

Диназ – Хуст – 1:0
Гол: Волошин 90+3

Горняк-Спорт – Подолье – 1:1
Голы: Посевкин 7, Чубуэзе 90 (автогол)

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Агробизнес ФСК Мариуполь Металлург Запорожье Буковина Черновцы Диназ Вышгород Хуст Горняк-Спорт Подолье Хмельницкий
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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