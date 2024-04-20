Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса

Состоялись еще четырех матча в рамках пятого тура второго этапа Первой лиги. В группе повышения в классе «Мариуполь» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Агробизнесом».

В группе борьбы за выживание «Буковина» разгромила «Металлург» Запорожье, а поздник гол Андрея Волошина принес «Диназу» победу над «Хустом».

Группа повышения в классе

Агробизнес – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Войтиховский 50 – Терехов 90+4

Группа выбывания

Металлург Запорожье – Буковина – 0:5

Голы: Палагнюк 38, 55 (с пенальти), 62 (с пенальти), 84, Власенко 81

Диназ – Хуст – 1:0

Гол: Волошин 90+3

Горняк-Спорт – Подолье – 1:1

Голы: Посевкин 7, Чубуэзе 90 (автогол)

Турнирная таблица Первой лиги