20.04.2024 14:30 - : -
Украина. Первая лига20 апреля 2024, 06:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:05
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Агробизнес – ФСК Мариуполь и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 апреля трансляцию поединков Первой лиги
20 апреля 2024, 06:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:05
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20 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 20 апреля
Чемпионская группа
- 14:30. Агробизнес – ФСК Мариуполь
Группа выбывания
- 12:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы
- 12:45. Диназ Вышгород – Хуст
- 13:30. Горняк-Спорт – Подолье
Турнирная таблица
12:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы
13:30. Горняк-Спорт – Подолье
14:30. Агробизнес – ФСК Мариуполь
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