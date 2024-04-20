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Чемпионат Украины
Агробизнес
20.04.2024 14:30 - : -
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 апреля 2024, 06:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:05
41
0

Агробизнес – ФСК Мариуполь и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 апреля трансляцию поединков Первой лиги

20 апреля 2024, 06:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:05
41
0
Агробизнес – ФСК Мариуполь и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

20 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 20 апреля

Чемпионская группа

  • 14:30. Агробизнес – ФСК Мариуполь

Группа выбывания

  • 12:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы
  • 12:45. Диназ Вышгород – Хуст
  • 13:30. Горняк-Спорт – Подолье

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы

13:30. Горняк-Спорт – Подолье

14:30. Агробизнес – ФСК Мариуполь

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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