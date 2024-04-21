21 апреля состоялись 4 поединка Первой лиги чемпионата Украины.

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Команды Эпицентр и Левый берег разошлись миром (1:1) в борьбе за зону переходных матчей к УПЛ.

Интересно, что в начале встречи игра была приостановлена из-за появления неожиданного гостя на поле 🐕

Первая лига. Второй раунд. 21 апреля

Чемпионская группа

Эпицентр Каменец-Подольский – Левый берег Киев – 1:1

Голы: В. Кристин, 61 – Литовченко, 75

ФОТО. Матч Эпицентра с Левым берегом был прерван из-за неожиданного гостя на поле

Видеозапись матча (см. первую минуту игры)