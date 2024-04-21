Симона Халеп отказалась от уайлд-кард на супертурнир в Мадриде
Румынская теннисистка пропускает начало грунтового сезона
Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с престижного турнира Madrid Open.
Сообщается, что виной тому стали проблемы со здоровьем. Теннисистка объяснила, что не успела бы полностью восстановиться и предпочла бы не рисковать получить более серьезную травму, чувствуя себя неготовой к выступлению на турнире такого масштаба. Халеп выигрывала эти соревнований дважды (2016, 2017).
Отметим, что изначально двукратная чемпионка турниров Grand Slam получила от организаторов wild-card на турнир WTA 1000 в Мадриде, который стартует 23 апреля.
Таким образом, дебют Халеп в новом сезоне на грунтовых кортах откладывается. Симона осталась с одним сыгранным матчем после вердикта CAS, сократившего срок ее дисквалификации с 4 лет до 9 месяцев.
Ранее женский турнир в Мадриде лишился еще одной топовой участницы.
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