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  4. Симона Халеп отказалась от уайлд-кард на супертурнир в Мадриде
WTA
21 апреля 2024, 14:46 |
249
0

Симона Халеп отказалась от уайлд-кард на супертурнир в Мадриде

Румынская теннисистка пропускает начало грунтового сезона

21 апреля 2024, 14:46 |
249
0
Симона Халеп отказалась от уайлд-кард на супертурнир в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с престижного турнира Madrid Open.

Сообщается, что виной тому стали проблемы со здоровьем. Теннисистка объяснила, что не успела бы полностью восстановиться и предпочла бы не рисковать получить более серьезную травму, чувствуя себя неготовой к выступлению на турнире такого масштаба. Халеп выигрывала эти соревнований дважды (2016, 2017).

Отметим, что изначально двукратная чемпионка турниров Grand Slam получила от организаторов wild-card на турнир WTA 1000 в Мадриде, который стартует 23 апреля.

Таким образом, дебют Халеп в новом сезоне на грунтовых кортах откладывается. Симона осталась с одним сыгранным матчем после вердикта CAS, сократившего срок ее дисквалификации с 4 лет до 9 месяцев.

Ранее женский турнир в Мадриде лишился еще одной топовой участницы.

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Симона Халеп WTA Мадрид
Владимир Клепач Источник: Gazeta Sporturilor
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