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Лига конференций
ПАОК
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 апреля 2024, 14:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:03
28
0

ПАОК – Брюгге, Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE

Поединки Лиги конференций начнутся в 22:00

18 апреля 2024, 14:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:03
28
0
ПАОК – Брюгге, Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в которых встретятся «ПАОК» и «Брюгге» и «Фенербахче» и «Олимпиакос».

В первом поединке «Брюгге» победил греков со счетом 1:0, а «Олимпиакос» одолел «Фенербахче» 3:2.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало обоих матчей запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединков читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матчей можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПАОК – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПАОК Брюгге Лига конференций Фенербахче Олимпиакос Пирей смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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