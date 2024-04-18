ПАОК – Брюгге, Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE
Поединки Лиги конференций начнутся в 22:00
В четверг, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в которых встретятся «ПАОК» и «Брюгге» и «Фенербахче» и «Олимпиакос».
В первом поединке «Брюгге» победил греков со счетом 1:0, а «Олимпиакос» одолел «Фенербахче» 3:2.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало обоих матчей запланировано в 22:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединков читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матчей можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
ПАОК – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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