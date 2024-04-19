Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос прошел Фенербахче по пенальти в четвертьфинале Лиги конференций
Лига конференций
Фенербахче
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 0
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Олимпиакос Пирей Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:11
40
0

Олимпиакос прошел Фенербахче по пенальти в четвертьфинале Лиги конференций

В полуфинале греческий клуб сыграет против английской Астон Виллы

19 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:11
40
0
Олимпиакос прошел Фенербахче по пенальти в четвертьфинале Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Лиги конференций греческий «Олимпиакос» прошел турецкий «Фенербахче» в серии пенальти.

В основное время единственный гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте (1:0), и хозяева поля в Турции отыграли гандикап, полученный в первом матче (2:3).

Греческая команда была точнее в серии пенальти (пен. 3:2) и вышла в полуфинал Лиги конференций.

В полуфинале «Олимпиакос» встретится с «Астон Виллой», а «Фиорентина» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 2 и 9 мая.

Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч, 18 апреля

Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (пен. 2:3)

Гол: Ирфан Кахведжи, 11

Первый матч – 2:3

По теме:
Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику
Лилль – Астон Вилла – 2:1 (пен 3:4) Как Мартинес выиграл серию. Видео голов
Брюгге второй раз обыграл греческий ПАОК и уверенно вышел в 1/2 финала ЛК
Лига конференций Олимпиакос Пирей Фенербахче серия пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Футбол | 18 апреля 2024, 09:40 6
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча

Федерико Вальверде высказался об украинском голкипере

Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы
Футбол | 19 апреля 2024, 00:05 0
Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы
Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы

Команда Де Росси пробилась в 1/2 финала еврокубка

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18.04.2024, 01:40
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
Футбол | 18.04.2024, 17:31
Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18.04.2024, 07:15
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 3
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем