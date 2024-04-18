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Лига конференций
Фенербахче
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 апреля 2024, 04:03 |
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Фенербахче – Олимпиакос. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 18 апреля в 19:45 по Киеву

18 апреля 2024, 04:03 |
40
0
Фенербахче – Олимпиакос. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Фенербахче» встретится с «Олимпиакосом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда сейчас поглощена противостоянием с местным футбольными властями. Долгожданный поединок за Суперкубок, который и так со скандалом переносили из Саудовской Аравии, в итоге обернулся демаршем. Канарейки выставили против Галатасарая U19, и, пропустив на первой же минуте, покинули поле. А летом угрожают перейти в другой чемпионат. Но в Лиге конференций турки дурака не валяли. Они в квалификации выбили Зимбру, Марибор и даже Твенте, потом выиграли группу, взяв там 4 победы, и, наконец, разгромили уже в первом поединке 1/8 финала Рояль Юнион, обыграв лидера бельгийского чемпионата на его поле 3:0. С греками, что по умолчанию принципиальный соперник, уступили, но 2:3 в Пирее не выглядят приговором.

Олимпиакос

Клуб не смог прийти толком в себя после провала прошлого сезона. Тогда после трех чемпионских титулов подряд вдруг красно-белые откатились сразу на третью позицию. И, несмотря на обновление состава и тренерские рокировки, до сих пор остаются далеко не на лидерской позиции, хотя и пытаются догнать конкурентов. Заодно Легенда была только третьей в своей группе Лиги Европы - ниже Вест Хэма с Фрайбургом, но над дебютирующей на таком уровне Бачкой-Тополой. Перебравшись в Лигу конференций, там греки дважды прагматично, по 1:0, обыграли Ференцварош. После этого, казалось, они попрощаются с турниром, ведь в Пирее Маккаби (Хайфа) победил 4:1. Но получилось в ответке добиться такой же победы в основное время и забить еще пару мячей в экстра-тайме.

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Статистика личных встреч

Осенью 2021-го года команды играли в Лиге Европы. Тогда греки были сильнее в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают заметное преимущество туркам. Но скорее можно ставить на то, что в этой яркой и принципиальной дуэли зайдут нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

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Фенербахче Олимпиакос Пирей Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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