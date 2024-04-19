Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор
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В 1/4 финала Лиги конференций греческий «Олимпиакос» прошел турецкий «Фенербахче» в серии пенальти.
В основное время единственный гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте (1:0), и хозяева поля в Турции отыграли гандикап, полученный в первом матче (2:3).
Греческая команда была точнее в серии пенальти (пен. 3:2) и вышла в полуфинал Лиги конференций.
В полуфинале «Олимпиакос» встретится с «Астон Виллой», а «Фиорентина» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 2 и 9 мая.
Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч, 18 апреля
Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (пен. 2:3)
Гол: Ирфан Кахведжи, 11
Первый матч – 2:3
Видео голов и обзор матча
События матча
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