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Лига конференций
Фенербахче
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 0
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Олимпиакос Пирей Проходит дальше
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Лига конференций
19 апреля 2024, 04:59 |
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Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор

Смотрите видео голов и обзор поединка четвертьфинала Лиги конференций

19 апреля 2024, 04:59 |
100
0
Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Лиги конференций греческий «Олимпиакос» прошел турецкий «Фенербахче» в серии пенальти.

В основное время единственный гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте (1:0), и хозяева поля в Турции отыграли гандикап, полученный в первом матче (2:3).

Греческая команда была точнее в серии пенальти (пен. 3:2) и вышла в полуфинал Лиги конференций.

В полуфинале «Олимпиакос» встретится с «Астон Виллой», а «Фиорентина» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 2 и 9 мая.

Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч, 18 апреля

Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (пен. 2:3)

Гол: Ирфан Кахведжи, 11

Первый матч – 2:3

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Джику (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгиос Масурас (Олимпиакос Пирей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Орта (Олимпиакос Пирей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Миши Батшуайи (Фенербахче).
120’ +4
Andreas-Richardos Ntoi (Олимпиакос Пирей) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Фенербахче).
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Фенербахче Олимпиакос Пирей серия пенальти видео голов и обзор Лига конференций
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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