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  4. Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Испания
16 апреля 2024, 02:36 |
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Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?

12–15 апреля состоялись поединки 31-го тура чемпионата Испании 2023/24

16 апреля 2024, 02:36 |
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Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12–15 апреля состоялись матчи 31-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком уступила в принципиальном поединке «Атлетико» со счетом 1:3. Украинец отыграл 83 минуты и отметился забитым мячом на 4-й, однако это не помогло «красно-белым» добиться положительного результата.

Еще один представитель Украины в составе подопечных Мичела Виктор Цыганков пропустил встречу из-за повреждение икроножной мышцы.

«Реал» Мадрид на выезде минимально одолел «Мальорку» 1:0. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл на ноль.

«Валенсия» без травмированного Роман Яремчука в гостях выиграл у «Осасуны» 1:0.

«Барселона» сумела обыграть «Кадис» (1:0), а «Атлетик» Бильбао расписал мировую с «Вильярреалом» (1:1).

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает уверенно занимать «Реал» с Луниным. У Карло Анчелотти и компании 78 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов.

«Жирона» с Довбиком и Цыганковым все еще удерживает третью позицию с 65 баллами, но из-за фиаско в игре с «Атлетико» позволила подопечным Диего Симеоне подобраться еще ближе. У «матрасников» 61 очко.

На 5-й позиции располагается «Атлетик» Бильбао с 57 пунктами.

«Валенсия» и Яремчук идут седьмыми (47).

Ла Лига 2023/24. 31-й тур. 12–15 апреля

  • Бетис – Сельта – 2:1
  • Атлетико – Жирона – 3:1
  • Райо Вальекано – Хетафе – 0:0
  • Мальорка – Реал Мадрид – 0:1
  • Кадис – Барселона – 0:1
  • Лас-Пальмас – Севилья – 0:2
  • Гранада – Алавес – 2:0
  • Атлетик – Вильярреал – 1:1
  • Реал Сосьедад – Альмерия – 2:2
  • Осасуна – Валенсия – 0:1

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 31-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 31 16 9 6 51 - 29 57
6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50
7 Валенсия 31 13 8 10 34 - 32 47
8 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39
10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
11 Осасуна 31 11 6 14 36 - 44 39
12 Лас Пальмас 31 10 7 14 29 - 35 37
13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
14 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 31 4 13 14 21 - 41 25
19 Гранада 31 3 8 20 32 - 60 17
20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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