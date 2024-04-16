Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
12–15 апреля состоялись поединки 31-го тура чемпионата Испании 2023/24
12–15 апреля состоялись матчи 31-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком уступила в принципиальном поединке «Атлетико» со счетом 1:3. Украинец отыграл 83 минуты и отметился забитым мячом на 4-й, однако это не помогло «красно-белым» добиться положительного результата.
Еще один представитель Украины в составе подопечных Мичела Виктор Цыганков пропустил встречу из-за повреждение икроножной мышцы.
«Реал» Мадрид на выезде минимально одолел «Мальорку» 1:0. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл на ноль.
«Валенсия» без травмированного Роман Яремчука в гостях выиграл у «Осасуны» 1:0.
«Барселона» сумела обыграть «Кадис» (1:0), а «Атлетик» Бильбао расписал мировую с «Вильярреалом» (1:1).
Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает уверенно занимать «Реал» с Луниным. У Карло Анчелотти и компании 78 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов.
«Жирона» с Довбиком и Цыганковым все еще удерживает третью позицию с 65 баллами, но из-за фиаско в игре с «Атлетико» позволила подопечным Диего Симеоне подобраться еще ближе. У «матрасников» 61 очко.
На 5-й позиции располагается «Атлетик» Бильбао с 57 пунктами.
«Валенсия» и Яремчук идут седьмыми (47).
Ла Лига 2023/24. 31-й тур. 12–15 апреля
- Бетис – Сельта – 2:1
- Атлетико – Жирона – 3:1
- Райо Вальекано – Хетафе – 0:0
- Мальорка – Реал Мадрид – 0:1
- Кадис – Барселона – 0:1
- Лас-Пальмас – Севилья – 0:2
- Гранада – Алавес – 2:0
- Атлетик – Вильярреал – 1:1
- Реал Сосьедад – Альмерия – 2:2
- Осасуна – Валенсия – 0:1
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 31-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6
|Реал Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|12
|Лас Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
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