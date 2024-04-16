Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?

12–15 апреля состоялись матчи 31-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком уступила в принципиальном поединке «Атлетико» со счетом 1:3. Украинец отыграл 83 минуты и отметился забитым мячом на 4-й, однако это не помогло «красно-белым» добиться положительного результата.

Еще один представитель Украины в составе подопечных Мичела Виктор Цыганков пропустил встречу из-за повреждение икроножной мышцы.

«Реал» Мадрид на выезде минимально одолел «Мальорку» 1:0. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл на ноль.

«Валенсия» без травмированного Роман Яремчука в гостях выиграл у «Осасуны» 1:0.

«Барселона» сумела обыграть «Кадис» (1:0), а «Атлетик» Бильбао расписал мировую с «Вильярреалом» (1:1).

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает уверенно занимать «Реал» с Луниным. У Карло Анчелотти и компании 78 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов.

«Жирона» с Довбиком и Цыганковым все еще удерживает третью позицию с 65 баллами, но из-за фиаско в игре с «Атлетико» позволила подопечным Диего Симеоне подобраться еще ближе. У «матрасников» 61 очко.

На 5-й позиции располагается «Атлетик» Бильбао с 57 пунктами.

«Валенсия» и Яремчук идут седьмыми (47).

Ла Лига 2023/24. 31-й тур. 12–15 апреля

Бетис – Сельта – 2:1

– Сельта – 2:1 Атлетико – Жирона – 3:1

– Жирона – 3:1 Райо Вальекано – Хетафе – 0:0

Мальорка – Реал Мадрид – 0:1

– 0:1 Кадис – Барселона – 0:1

– 0:1 Лас-Пальмас – Севилья – 0:2

– 0:2 Гранада – Алавес – 2:0

– Алавес – 2:0 Атлетик – Вильярреал – 1:1

Реал Сосьедад – Альмерия – 2:2

Осасуна – Валенсия – 0:1

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 31-го тура