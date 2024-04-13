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Чемпионат Испании
Мальорка
13.04.2024 19:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
13 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:28
785
1

Сухой матч от Лунина! Реал одолел на выезде финалиста Кубка Испании

Состоялся матч 31-го тура Ла Лиги

13 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:28
785
1
Сухой матч от Лунина! Реал одолел на выезде финалиста Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.

Автором единственного и победного гола в матче стал Орельен Тчуамени, поразивший ворота соперника на 48-й минуте.

«Сливочные» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на 11 очков, но каталонцы свой матч тура сыграют позже.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Мальорка – Реал – 0:1

Гол: Тчуамени, 48.

Мальорка: Райкович, Маффео (Радонич, 78), Настасич, Раильо, Гонсалес, Тони Лато, Санчес (Пратс, 59), Дани Родригес (Ларин, 86), Морланес (Маскарель, 59), Саму Кошта (Дардер, 59), Мурики.

Реал Мадрид: Лунин, Начо, Рюдигер, Менди, Милитао, Модрич (Карвахаль, 86), Вальверде, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63), Тчуамени, Беллингем (Камавинга, 64), Васкес, Хоселу.

Райо Вальекано – Хетафе – 0:0

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 30 16 8 6 50 - 28 56
6 Реал Сосьедад 30 13 10 7 43 - 31 49
7 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
8 Валенсия 30 12 8 10 33 - 32 44
9 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
10 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
11 Вильярреал 30 10 8 12 48 - 53 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 30 8 8 14 26 - 36 32
14 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 30 2 8 20 30 - 60 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица
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Орельен Тчуамени Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал Райо Вальекано Хетафе
Источник Sport.ua
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T-800
это и Бущан, и Нещерет могли бы сделать. Реал один из лучших за последние годы.
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