Сухой матч от Лунина! Реал одолел на выезде финалиста Кубка Испании

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.

Автором единственного и победного гола в матче стал Орельен Тчуамени, поразивший ворота соперника на 48-й минуте.

«Сливочные» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на 11 очков, но каталонцы свой матч тура сыграют позже.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Мальорка – Реал – 0:1

Гол: Тчуамени, 48.

Мальорка: Райкович, Маффео (Радонич, 78), Настасич, Раильо, Гонсалес, Тони Лато, Санчес (Пратс, 59), Дани Родригес (Ларин, 86), Морланес (Маскарель, 59), Саму Кошта (Дардер, 59), Мурики.



Реал Мадрид: Лунин, Начо, Рюдигер, Менди, Милитао, Модрич (Карвахаль, 86), Вальверде, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63), Тчуамени, Беллингем (Камавинга, 64), Васкес, Хоселу.

Райо Вальекано – Хетафе – 0:0