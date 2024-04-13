Сухой матч от Лунина! Реал одолел на выезде финалиста Кубка Испании
Состоялся матч 31-го тура Ла Лиги
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.
Автором единственного и победного гола в матче стал Орельен Тчуамени, поразивший ворота соперника на 48-й минуте.
«Сливочные» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на 11 очков, но каталонцы свой матч тура сыграют позже.
Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.
Мальорка – Реал – 0:1
Гол: Тчуамени, 48.
Мальорка: Райкович, Маффео (Радонич, 78), Настасич, Раильо, Гонсалес, Тони Лато, Санчес (Пратс, 59), Дани Родригес (Ларин, 86), Морланес (Маскарель, 59), Саму Кошта (Дардер, 59), Мурики.
Реал Мадрид: Лунин, Начо, Рюдигер, Менди, Милитао, Модрич (Карвахаль, 86), Вальверде, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63), Тчуамени, Беллингем (Камавинга, 64), Васкес, Хоселу.
Райо Вальекано – Хетафе – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6
|Реал Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|10
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|11
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
🏁 @RCD_Mallorca 0-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2024
⚽ 48' @atchouameni#RCDMallorcaRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/hc7lVZ0mz4
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